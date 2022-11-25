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【世界盃2022】禁彩虹臂章反助銷量 製造商指供不應求

環球社會熱點 08:05 2022/11/25

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國際足協明言，今年世界盃已禁止球員佩戴寫著「OneLove」的彩虹臂章，更指一旦佩戴就會先罰黃牌。惟禁令出台後反令臂章銷量大增，背後荷蘭製造商指，大部分彩虹臂章在2周內售罄。該製造商亦指，現時購買彩虹臂章人士來自世界各地，歐洲議會亦下單預定。

德國世界盃爆冷不敵日本 球迷批「過分關心政治後果」  【下一頁】

「OneLove」彩虹臂章最初是荷蘭足協（KNVB）為推動包容，在2020年時推出。臂章旨在傳達包容及反對一切形式的歧視信息，但國際足協（FIFA）警告，若運動員在卡塔爾舉行的世界盃賽事中佩戴章，表達對同性戀、雙性戀及變性人等性小眾人群的支持，球員將會率先被罰黃牌。

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位於荷蘭烏特列支（Utrecht）的製造商Badge表示，彩虹臂章在今年夏天前銷量一直平平。但被禁消息傳出後銷量大增，Badge指公司已售出1萬條臂章，當中大部分是過去2周內售出。

傳世界盃2022戴彩虹臂章先罰黃牌 英格蘭放棄 【下一頁】

Badge行政總裁Roland Heerkens表示，隨著世界盃臨近，比利時、丹麥、法國、德國、挪威、英國、瑞典及瑞士球隊決定佩戴作為表態。但FIFA明確禁止後，熱潮便隨之出現。現時購買臂章人士來自世界各地，大家希望購入發聲。他更透露，歐洲議會亦已預定500條。

彩虹臂章圖案採用心型設計，中間有阿拉伯數目字1，兩邊則環繞著英文字「OneLove」。現時臂章售價為每條4.99歐元（約40.7港元），廠商現時正製造新一批共1萬條臂章，屆時將會放在KNVB網上商店及Voetbalshop.nl網站發售。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

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責任編輯：李俊儀

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