【室內設計】業主信教有風水要求　花46萬裝修504呎單位　完美融和成京都風禪意家居

香港人生活忙碌，上班營營役役，下班回家只想好好放鬆休息一下，因此擁有一個能讓人沉靜的住所就相當重要。居於喜薈的業主信奉佛教，亦素有研究風水，設計師於是配合其要求，借用日本京都傳統建築概念，並運用天然質感的材料，融合業主的風水擺設，花費約46萬元，將單位變成謐靜又充滿禪意的家居，令業主回家就能充分休息。

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是次介紹的個案是位於長沙灣喜薈單位，實用面積504平方呎，業主夫婦、小朋友及傭人同住。不少香港人都喜歡日式設計，不過設計師Marcus表示，單位業主並非喜歡日本，只是他們信奉佛教，所以會設有供奉用的神枱，以及各種風水擺設，同時他們亦希望單位有足夠收納空間。

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為滿足業主期望，飯桌旁的淺身餐櫃為訂製家具，符合業主的泡茶習慣，可用來放置他日常用到的器皿。而細心留意的話，亦能發現餐櫃右上方，是用來供奉神像的神枱。有別於傳統大紅色的神枱，Marcus將之巧妙地變成餐櫃的一部分，成功避免神枱所帶來的突兀感。Marcus又表示，日後即使神像需要轉換擺放位置，現時的神枱都可以當作展示櫃使用。另一個風水點就是客廳以深色木製成的地台，能夠提供大量儲物空間之餘，地台摒棄把手設計，改為以磁石打開，地台的表面更為平順，讓人走動時更加舒適。

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單位設計另一個重點是高至天花的電視櫃。Marcus稱，因業主希望有大櫃用作儲物，於是除了地台，客廳亦設有大型收納櫃。不過因地台及大櫃都是深色木，電視牆身改為使用仿布米白色牆紙，下方的櫃面亦採用布料，平衡深木色帶來的壓逼感。另外，因大櫃旁即為玻璃窗， Marcus採用了木條子，模仿日本障子（shoji）的設計，過渡木櫃到玻璃之間的衝突感，同時留空一格，用來放置業主的風水植物，滿足到對方的風水擺設要求之餘，也不會太顯眼。

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Marcus透露，因業主上班比較繁忙，日常壓力也較大，他希望單位能營造恍如身處外地的感覺，於是以禪意為主調，借用京都傳統建築書院造（Shoinzukuri）概念，主要使用木、布，及黃銅，較為天然的材料，營造謐靜及帶有自然感的住所，回家就能放鬆身心。

設計及工程管理 60,000元

電力工程 30,000元

油漆工程 60,000元

現場木器工程 50,000元

訂做傢私及門工程 240,000元

保護及雜項工程 20,000元

總價 460,000元

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＊圖片及資料由Mae Design Studio提供

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