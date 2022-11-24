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易捷航空招聘機組人員 力邀中年人士入職

環球社會熱點 17:04 2022/11/24

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英國勞動人口嚴重不足，多個行業各出招數聘請新員工。當地廉航公司易捷航空近日舉辦招聘計劃，招攬新機組人員，主力邀請45歲以上人加入，解決人手不足問題。公司表示，過去數年內45歲以上員工人數增加27%。

OECD料明年全球經濟增長放緩 歐洲成重災區 【下一頁】

易捷（EasyJet）在最新招聘計劃中，力尋45歲以上﹑子女已經離開原生家庭及希望尋找新職業的中年人士加入，成為空中服務員。公司指過去4年來，45歲或以上員工人數上升27%，60歲以上員工亦有30%。

易捷早前的研究發現，超過78%的45歲或以上成年表示，當子女離家後他們有意尋求新職涯挑戰。近6成受訪者更透露，對開啟新職場生活感到興奮。

英國10月財政赤字錄1250億 分析料預算赤字激增 【下一頁】

今年7月時，易捷行政總裁隆格倫（Johan Lundgren）已批評英國政府，拒絕允許更多歐盟國家機組人員簽證，指摘官員拒絕理會航空業訴求，放寬簽證限制讓企業招募人手填補重要職位空缺。

瑞安航空（Ryanair）行政總裁奧利里（Michael O'Leary）直言，英國離開歐盟無疑嚴重打擊航空業招攬人手，亦是英國經濟面對的一大挑戰。

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責任編輯：吳漢培

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