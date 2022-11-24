【港元定存】港元定存最高息見10厘 多間港銀加息迎戰

▲ 大小銀行近日鬥搶跨年的港元短期定存。

▼ 點擊圖片放大 +26 +25

星展昨（11月23日）突推7天港元定期存款10厘息，今天（21日）暫有4間大小行還擊，包括大新（02356）調升3個月及5個月年息0.2厘，3個月的新息率為4.05厘，5個月報4.6厘；工銀亞洲提高兩個月或以上年息，當中加幅最大是跨年期的兩個月年息，上調0.45厘至新息率至3.45厘；大眾銀行也搶吸短錢，提升1個月年息0.2厘，新報2.6厘，3個月年息調高0.1厘至4.5厘。

集友更3招齊發，剛把3個高息定存原本於昨天屆滿的截止期，剛順延至下周三（30日），3個定存計劃分別為98天享4.4厘年息、168天享4.7厘年息，以及288天享4.8厘年息，起存金額為20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶以全新資金，在分行渠道開立，惟額滿即止。

1個月拆息9連升，今天更突破4厘，報4.05厘。另聯儲局剛公布本月的議息紀錄，預示或放慢加息，美滙指數跌穿106。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，維持聯儲局於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加息25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。不過，他卻下調美滙指數的頂位預測，料可能於年底至明年首季上試110到112水平，先前的高低位估計介乎110到115。

不過，另一邊廂，平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB），昨天突提前撤消逾5厘超高息。該行於11月8日為全新客戶額外加息1厘，令1年的新息率享5.5厘，7個月年息有5.2厘，本來於下周三才到期，但已提前一周悄然下架。

PAOB昨只新推3個月年息4.2厘、5個月年息4.5厘，以及9個月年息4.6厘。

如此一來，目前富邦及建行亞洲1年期息率齊為5.1厘，兩行升級雙冠王，取代PAOB。3個月年息仍以東亞 （00023） 的8.8厘居首，但以上限1萬元存款計，賺盡只是220元利息。

單以虛擬銀行比拼，工銀亞洲、騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 投資的虛銀、富融（Fusion Bank），昨天加3個月年息0.1厘至4.18厘；險勝小米 （01810） 牽頭的虛銀、天星（AirStar Bank）的4.1厘。半年期年息以中銀香港 （02388） 、怡和系及京東數科參股的虛銀livibank的4.6厘取勝。1年期息率以TOM集團 （02383） 旗下虛銀、匯立（WeLab Bank）的4.7厘，跑贏富融的4.5厘，更抛離眾安（ZA Bank）的3.31厘。

至於星展昨突推1周定存息10厘，以50萬元的新錢計，期內速賺958.9元利息。不過，該冠絕全城的息率須過兩關：（1）屬於坐擁資產值100萬元的星展豐盛理財戶；（2）由即日起至今年底，經該行任何分行完成指定合資格投資交易，例如：認購股票掛鈎產品、又或認購或轉換基金 （只限於認購費或轉換費最低為1%的基金交易） 、又或認購或沽出債券 （不包括首次公開發售）；而合資格投資交易的單筆交易額，為50萬元至500萬元（或外幣等值）。

這名為「投資產品X1周限時定存推廣」，當完成推廣後，會自動登記參加星展e$aver存款推廣，可再享高達5.5厘額外活期年利率。

更多【高息定存】文章

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

相關文章：【紐元定存】紐元短存息最高15厘

【MPF】滙豐恒指MPF基金 減管理費0.33%

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪