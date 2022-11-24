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前會計師出庭作證 揭特朗普報稅稱2年虧損近78億

環球社會熱點 16:39 2022/11/24

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美國前總統特朗普家族企業的稅務欺詐案件繼續審訊，一名曾為特朗普報稅的會計師班德本周上庭作證，稱根據特朗普的報稅紀錄，特朗普曾在兩年内虧損近10億美元（約78億港元）。

美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會【下一頁】

班德（Donald Bender）為會計師行Mazars USA的合夥人，該行曾為特朗普（Donald Trump）及特朗普集團（Trump Organization）報稅，他周二（22日）於曼哈頓最高法院出庭作證。

班德在庭上透露，他由2009年至2018年期間為特朗普報稅，而特朗普這些年來一直面臨虧損的情況。他更承認特朗普僅於2009年及2010年，就報稱虧損近10億美元。

檢察官詢問班德是否有印象，特朗普分別在2009年及2010年在報稅表上報稱損失7億美元及2億美元，班德皆予以肯定。

拜登感恩節前特赦兩隻火雞 諷刺共和黨未現紅潮Twitter 【下一頁】

檢察部門去年7月起訴特朗普集團和公司前財務總監塞爾伯格（Allen Weisselberg），指控其策劃稅務詐騙和偽造商業記錄，向公司高層授予賬目以外津貼。

特朗普本人並非案件被告，不過如果特朗普集團罪名成立，可能會面臨160萬美元（約1,248萬港元）罰款。

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責任編輯：鄭錦玲

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