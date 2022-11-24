【HSBC滙豐】滙豐環球私人銀行推數碼全權委託投資組合管理服務　最低投資額20萬美元

HSBC滙豐 （00005） 環球私人銀行宣布在亞洲推出全權委託數碼平台，在流動應用程式上提供全權委託投資組合管理（discretionary portfolio management，下稱「DPM」）服務。在香港及新加坡記帳的私人銀行客戶，能透過滙豐環球私人銀行的流動應用程式，訂閱和重新調整其全權委託投資組合，全天候掌握投資組合持股配置及投資經理最新資訊。

該數碼平台建基於滙豐環球私人銀行在去年5月推出的全權委託計劃（「計劃」）。作為現有核心DPM解決方案的新支柱，此計劃利用構建模組化「組合成分」為客戶構建投資組合，專為亞洲客戶而設，最低投資額為20萬美元（約156億港元）。計劃提供由滙豐投資管理及第三方投資經理為滙豐環球私人銀行管理的股票、固定收益及多元資產投資組合，適合有需要量身訂制全球多元化全權委託投資組合的客戶，以匹配其自身需求、風險取向及投資目標。自去年5月推出以來，這個新的全權委託計劃策略目前佔滙豐環球私人銀行在亞洲管理的全權委託資產規模10%以上。

私銀客網上交易平台產品今年新增定息票據、股票掛鈎票據等

滙豐環球私人銀行亞太區總監陳秀明稱，在挑戰日增的環境下，愈來愈多亞洲客戶選擇全權委託投資，分散其投資組合，建立多種收入來源，同時以優質企業建立防守性部署，以期抵禦波動市況及加息，新推出的全權委託數碼平台將有助該行，為得不到充分服務的富裕、高淨值投資者提供服務，讓此龐大而增長迅速的細分市場有機會涉足複雜而獨家的DPM投資「組合成分」，尤其是更積極參與投資組合構建的新一代客戶。

滙豐環球私人銀行去年向亞洲地區的私人銀行客戶推出網上交易平台，該平台的綜合產品範圍持續擴大，除了現有的現金股票、交易所買賣基金及外滙，今年新增定息票據、股票掛鈎票據及基金。

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編輯：胡學能