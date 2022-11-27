【宏觀術數@iM網欄】世界盃玄機 哪個日元今年偏財旺？

萬眾期待的卡塔爾世界盃足球賽終於在本周展開序幕，由於時差只有數個小時，造就本港足球迷較容易實時觀戰，朋友間亦有趁着國際盛事小試牛力考驗一下個人眼光。每逢博奕都會有術數或非術數朋友問及一些關於競賽預測方面問題，今期趁着盛事再次閒談一些有趣之處。

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稍懂術數的朋友常會問及預測方式，而不太懂術數朋友更着意是有否偏財運？又如何在術數中了解當中玄機？

世界盃賽事地支必屬火局

世界盃賽（和奧運會）都是每4年一度，根據干支曆排列的規律，世界盃一般會在虎（寅）、馬（午）或狗（戌）年其中之一舉行，天干則因着循環有機會出現5個陽性天干五行之一。世界盃賽事的3個生肖地支，在組合上也有特別地方，便是三者是會合火局，即寅、午、戌三個地支合成局，若果遇上流年天干也屬木或火的話，五行便容易側重於火、土五行，喜或忌這些五行的朋友，遭遇自然大有不同。

如果以今年流年來說，那些日元的朋友會較偏財運較明顯呢？

今年流年是壬寅年，五行上是天干水、地支木，下半年更明顯有水生木的象。上期談到從《通勝》曆書簡單看流年運程，便談原命日元和流年產生的變化，並且列表舉出來以作明年參考。以今年來計算，如果本身日元屬土的朋友，流年便是財星坐官殺星，雖有財星但若果原局命主不夠強，今年反而容易先勝後負，或因財（投機）而招小煩惱。

強金日元流月偏財較順利

如果日元五行屬金的朋友，流年干支給合便變成傷官食神坐財星，由於傷、食是生財星的，加上流年這兩個月份都屬水旺，若果再加上原命局日元旺盛的朋友，便容易因智謀計劃而得財，工作上固然如此，博奕也易有一時的幸運。當然是要原局配合和中和才成。再深入細分，屬金的日元有兩個，分別是庚金和辛金，當中以庚金會合偏財，財氣會大一些。至於日元如何去尋找出來，上期也談過最簡單莫如用網上資源或查找萬年曆，都是十數分鐘可完成呢。至於命局強弱和行運，涉及技術便較多。

同時，值得一提到11月24日前，斗數四化星受文昌化忌所影響，星曜性質易文書合約失誤，但涉及博彩投機則主易出「爆冷」結果，或甚至易有人為操控等醜聞。據說阿根廷是今年其中熱門，第一場便敗北，是否走線或另有原因，值得分析。這兩年阿根望星盤受日蝕影響稍多波折，會否影響運動成績仍得小心觀望。

談到以術數來占算博賽，不少學占卜的朋友都有興趣涉獵，其中可以使用的方式也著實不少，例如最普遍的文王卦易，又或奇門遁甲、六壬數或金口訣等等。先賢也在典藉和口訣中總結了一些經驗，往後有機會可介紹。但說到是否真正能獲利，其實個人命局和時運還是很重要。

筆者都過往也曾以實例和賠率介紹過，簡單來說，就算你覺得推算能有70%以上準確度，甚至稍高，如果興配合莊家精算出來的賠率，也大多數是贏少賠多的。就如第一場英國對伊朗，馬會賠率是1:1.27，就算中3場大熱，輸一場也不能贏錢離場呢。

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