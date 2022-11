【Mosaic慢慢砌@iM網欄】土耳其馬賽克 吉卜賽女郎

上次介紹了逃過戰亂與盜竊,在敍利亞出土的馬賽克,這次講述一位被掠走的「吉卜賽女郎」,如何回到自己的家鄉土耳其。話說這位「吉卜賽女郎」也有差不多二千歲了,大大的眼睛依然深邃倔強,似乎對殘酷的歲月絕不服輸。

土耳其東南部加濟安泰普省( Gaziantep)尼濟普縣(Nizip),一座位於羅馬帝國東部邊界的重要城市,首先被波斯人入侵,然後又因地震而搖搖欲墜。它縮小了,失去了它的重要性。1998年,為建造比雷吉克大壩(Birecik)進行挖掘工作,挖出一幅巨型馬賽克地板,這張悲傷的臉龐吸引了人們的目光。這塊馬賽克地板鑲嵌的是一名女子容顏,她頭髮凌亂、顴骨突出,配戴大耳環、纏包頭巾,這些特徵使人們為她起了「吉普賽女郎」(Gypsy Girl)這名字。

▲ Gypsy - 眼神炯炯有神的「吉卜賽女郎」

女郎的憤恨眼神,似乎在表達她被「肢解分體」離鄉別井的遭遇。原來早在1955年,當地村民偶然間在山丘後方發現廢墟,那地方是馬賽克發源地,於幼發拉底河邊的別墅,同時發現的還有雕像、 羅馬噴泉和墓室。

由於有利可圖,盜挖在當地猖獗多年,許多文化珍寶遭隨機販售,更有不少流落海外。「吉普賽女郎」缺損部位於1960年代被走私出國,1965年由古物交易商賣給美國俄亥俄州鮑林格陵州立大學(Bowling Green State University),該大學以35000美元的價錢由古懂商人手中購買。該校2012年開幕的沃爾夫藝術中心(Wolfe Center for the Arts)以強化玻璃保護,將這些馬賽克鑲嵌畫的殘片展示在地板上。

當時剛剛完成博士學位的年輕藝術史學家斯蒂芬妮·蘭金-胡珀 (Stephanie Langin-Hooper) 檢查了這些首次從倉庫中取出的馬賽克,決定在展覽的同時舉辦馬賽克研討會。

Langin-Hooper 檢查了與馬賽克有關的文件,發現它們是從曼哈頓一位名叫 Peter Marks 的古董商那里買來的。

後來土耳其方面提出報告,證明該大學展示的就是「吉普賽女郎」原件的鑲邊及殘缺部位,並提出索回要求。經過超過五年的協商,美方終於在2018年與土耳其文化暨觀光部就返還期程達成協議,流落海外五十多年的「吉普賽女郎」臉部頭上缺損的共十二件鑲邊部位的殘片,從芝加哥回到家鄉。

「吉普賽女郎」是古羅馬時期別墅內餐廳地板上的馬賽克鑲嵌畫,年代可追溯到西元二至三世紀。無論從哪個角度都能與她四目交接。

人像中的女性形象酷似吉普賽人大地之神蓋亞,蓋亞被認為是神話中的第一元素,眾神的後裔由此而生。

馬賽克後來被移入號稱世界上最大的馬賽克博物館,澤烏瑪馬賽克博物館(Zeugma Mozaik Muzesi)展出,成為鎮館之寶。

但願所有國家的文物,就算歷盡滄桑,最終都能回到自己的家!

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

