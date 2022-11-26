【Mosaic慢慢砌@iM網欄】土耳其馬賽克 吉卜賽女郎

上次介紹了逃過戰亂與盜竊，在敍利亞出土的馬賽克，這次講述一位被掠走的「吉卜賽女郎」，如何回到自己的家鄉土耳其。話說這位「吉卜賽女郎」也有差不多二千歲了，大大的眼睛依然深邃倔強，似乎對殘酷的歲月絕不服輸。

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土耳其東南部加濟安泰普省（ Gaziantep）尼濟普縣（Nizip），一座位於羅馬帝國東部邊界的重要城市，首先被波斯人入侵，然後又因地震而搖搖欲墜。它縮小了，失去了它的重要性。1998年，為建造比雷吉克大壩（Birecik）進行挖掘工作，挖出一幅巨型馬賽克地板，這張悲傷的臉龐吸引了人們的目光。這塊馬賽克地板鑲嵌的是一名女子容顏，她頭髮凌亂、顴骨突出，配戴大耳環、纏包頭巾，這些特徵使人們為她起了「吉普賽女郎」（Gypsy Girl）這名字。

▲ Gypsy - 眼神炯炯有神的「吉卜賽女郎」

女郎的憤恨眼神，似乎在表達她被「肢解分體」離鄉別井的遭遇。原來早在1955年，當地村民偶然間在山丘後方發現廢墟，那地方是馬賽克發源地，於幼發拉底河邊的別墅，同時發現的還有雕像、 羅馬噴泉和墓室。

由於有利可圖，盜挖在當地猖獗多年，許多文化珍寶遭隨機販售，更有不少流落海外。「吉普賽女郎」缺損部位於1960年代被走私出國，1965年由古物交易商賣給美國俄亥俄州鮑林格陵州立大學（Bowling Green State University），該大學以35000美元的價錢由古懂商人手中購買。該校2012年開幕的沃爾夫藝術中心（Wolfe Center for the Arts）以強化玻璃保護，將這些馬賽克鑲嵌畫的殘片展示在地板上。

當時剛剛完成博士學位的年輕藝術史學家斯蒂芬妮·蘭金-胡珀 (Stephanie Langin-Hooper) 檢查了這些首次從倉庫中取出的馬賽克，決定在展覽的同時舉辦馬賽克研討會。

Langin-Hooper 檢查了與馬賽克有關的文件，發現它們是從曼哈頓一位名叫 Peter Marks 的古董商那里買來的。

後來土耳其方面提出報告，證明該大學展示的就是「吉普賽女郎」原件的鑲邊及殘缺部位，並提出索回要求。經過超過五年的協商，美方終於在2018年與土耳其文化暨觀光部就返還期程達成協議，流落海外五十多年的「吉普賽女郎」臉部頭上缺損的共十二件鑲邊部位的殘片，從芝加哥回到家鄉。

「吉普賽女郎」是古羅馬時期別墅內餐廳地板上的馬賽克鑲嵌畫，年代可追溯到西元二至三世紀。無論從哪個角度都能與她四目交接。

人像中的女性形象酷似吉普賽人大地之神蓋亞，蓋亞被認為是神話中的第一元素，眾神的後裔由此而生。

馬賽克後來被移入號稱世界上最大的馬賽克博物館，澤烏瑪馬賽克博物館（Zeugma Mozaik Muzesi）展出，成為鎮館之寶。

但願所有國家的文物，就算歷盡滄桑，最終都能回到自己的家！

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作者 _ 洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（ AIMC ）會員， 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

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