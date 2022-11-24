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【機迷熱話】Sony稱微軟Xbox Game Pass訂閱玩家　數量已破2,900萬

科技 20:00 2022/11/24

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Sony發表聲明指，微軟Xbox Game Pass訂閱玩家數量明顯領先，甚至已破2,900萬，憂慮PlayStation的競爭力難以追趕。

Sony與微軟（Microsoft）於遊戲界的競爭向來相當激烈，雲端遊戲串流訂閱服務更成為兩間廠商的戰場。惟近日Sony卻發表聲明指，微軟Xbox Game Pass訂閱玩家數量明顯領先，甚至已破2,900萬，憂慮PlayStation的競爭力難以追趕，尤其在微軟收購動視暴雪（Activision Blizzard）後。

【電動車大戰】對抗Tesla　Sony、Honda聯手擬將PS5整合到電動車

【世界盃2022】FIFA 23模擬預測　阿根廷將擊敗巴西奪冠

Sony官方指出，Xbox Game Pass訂閱數量明顯領先於PlayStation Plus，預計在未來也會大幅增長。而且微軟於今年1月宣布將以690億美元的現金收購遊戲大廠動視暴雪，Sony憂慮這項計畫將會讓微軟變得過於龐大，直接衝擊到整個遊戲市場的競爭性。

事實上，早前Sony就曾向巴西監管單位提交文件，並聲稱若微軟將擁有的動視暴雪遊戲，將會影響用戶選擇遊戲硬件與平台，還表示動視暴雪遊戲《決勝時刻》是「一款必買的遊戲，是轟動一時的3A大作，沒有競爭對手」，透露出此收購案對於Sony的遊戲部門可是不小的威脅。

【反壟斷】Epic Games指控Google影響市場公平競爭　私下付費與遊戲大廠達成協議

責任編輯：曾曉汶

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