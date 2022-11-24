【網絡安全】6成港人個資曾遭外洩　Google：與網上密碼使用習慣欠佳有關

▲ 調查提到，87%港人於多個網站重用相同密碼，較去年上升 2%。（資料圖片）

眾多網絡安全專家一直強調使用高強度密碼及不重複密碼的重要性，鼓勵用戶使用密碼管理工具及兩步驗證（2SV），以加強網上帳戶安全。但Google的《香港網絡安全調查》指出，58%港人表示自己或身邊人的個人資料曾被外洩，而且是與網上密碼使用習慣欠佳有關。

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Google香港委託市場研究機構YouGov進行最新網絡安全調查，顯示58%港人表示自己或身邊人的個人資料曾被外洩，較去年上升4%，而且有多達96%用戶的密碼使用習慣仍然欠穩妥。

逾半數港人 向親友分享個人密碼

調查提到，87%港人於多個網站重用相同密碼，較去年上升 2%；52%受訪者更在十多個網上帳戶使用相同密碼，按年上升6%；亦有52%受訪者會向親友分享個人密碼，亦較去年高3%。

雖然75%受訪者表示，當知悉個人資料外洩後會立刻更改密碼，但只有4%正在使用密碼管理工具。不過，調查也指出分別有64%及39%港人表示，會考慮啟用兩步驗證及使用密碼管理員工具。

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Google香港銷售及營運總經理余名德表示，現已為港人推出全新繁體中文版的 Google安全中心，一站式提供Google密碼管理、安全檢查，安全瀏覽等安全資訊及工具，協助港人更好保障網絡安全。

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責任編輯：陳卓賢