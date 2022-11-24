【2023展望】惠理看好中國股市三大投資主題　市場未完全反映歐美經濟衰退風險

▲ 惠理看好中國股市三大投資主題 市場未完全反映歐美經濟衰退風險

惠理表示，市場未完全反映歐美經濟衰退風險，明年美股恐仍會受壓，但中國則相反，除了沒有通脹風險，隨二十大後防疫政策放寬，中國經濟將復甦，市場預期明年MSCI中國每股盈利增長15%，市盈率回升至9.5倍。惠理未來3至5年看好三大投資主題：（1）高端製造、（2）中國消費升級概念、（3）財富管理。

惠理高級基金經理羅景指，中國製造業具有巨大優勢及無可取代，約30%的工業增加值來自中國，若將中國排除在外，會對全球製造業造成巨大影響。但他承認，在芯片等高端製造上，與國外仍有差距，短期難以追上。

對於科技股，羅景持審慎看法，建議挑選個別子行業，認為互聯網股估值便宜，消費恢復對電商相關概念有幫助，但電商的滲透率已達較高水平，現專注於內部市場份額的爭奪，較大型的電商股或由成長股轉為價值股，他相對看好科技硬件及設備公司。

另外，惠理短綫及長綫均看好中國消費股，短綫方面，受惠中國內地持續開放，預期居民儲蓄率會由40%偏高水平回到過去平均約30%，將帶動消費需求復蘇。長綫方面，則受惠於中國城鎮化持續及公共服務覆蓋率提升。

至於財富管理，羅景指，隨中國家庭可支配收入持續增長，可用作投資的資產將上升，並預期更多資產配置會由房地產轉為金融產品，故認為具投資機遇。

另外，中央近日連環出台重磅內房支持政策，固定收益首席投資總監葉浩華表示，目前對融資等支持主要在保交樓方面，估計明年放鬆政策會加碼，但相信內房銷售短綫不會有明顯改善。他又指，旗下基金內房債佔比約為15%，將會選擇性地增持。

美國加息周期恐更長 美股仍有下行空間

美國方面，今年通脹及加息主宰市場動向，但惠理認為明年焦點轉為經濟狀況及企業盈利。惠理投資董事兼多元資產投資主管鍾慧欣指，由於租金及工資回落或較預期緩慢，相信美國通脹難以回到儲局2%目標，料明年約為5%至6%，加上實際孶息率仍未由負轉正，這意味儲局仍繼續加息，但會進入第二個階段，不會再加息75點子。

她預期，美國加息周期或較預期長，對經濟衝擊大，預期美國將會步入衰退。市場預期標指明年市盈率約17倍，盈利增長約5%，但她指，一旦陷入衰退，恐拖累盈利增長，料美股可能仍有下行空間。

鍾慧欣預期，明年市場波動會較今年細，偏好股票多於債券，認為北亞市場估值吸引，對其股市給予增持評級，但對美股及歐股予減持，亞洲除外的新興股票市場亦持減持看法。

債市方面，各央行連環加息下，全球債市今年表現遜色。葉浩華預期，明年債市表現會有改善，而亞洲信貸相對住球其他市場，估值依然吸引，亞洲投資級別及高收益債已高於兩個及3個標準差。他續指，澳門博彩業信貸正處於強勁反彈，並看好印度新能源高收益債券的投資機會，主因受惠國策扶持，未來再生能源組合將大幅提升。

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記者：袁諾曦