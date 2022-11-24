【八達通】電子八達通添換卡面功能　共14款設計　可免費領取（附教學）

▲ 八達通宣布，即日起至2023年1月31日，使用iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面，當中包括：Hello Kitty、鋼鍊及大口仔等。

八達通實體卡的款式向來多樣化，而隨著電子錢包愈趨普及，八達通也投放更多資源以及創新，於電子八達通中。八達通宣布，即日起至2023年1月31日，使用iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面，當中包括：Hello Kitty、鋼鍊及大口仔等。

【Fitbit手錶】Fitbit Sense 2及Versa 4開通Google錢包功能 稍後將加入Google地圖

【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用 哪3類用戶可退款？

八達通指，該企多年來推出過多款設計獨特的實體卡及八達通配飾，今次首度為手機八 達通推出全新設計，除了找來全球知名的卡通人物角色聯乘，並邀請多位新生代日本及本土藝術家參與設計。

個人化卡面服務共提供 5 大系列的卡面設計，合共 14 款，包括:

1) Sanrio 人氣角色系列(共 2 款動畫卡面，包括 Hello Kitty 及大口仔)

2) 鋼之鍊金術師系列(共 1 款，包括愛德華‧艾力克)

3) 東京人像系列(共 6 款，由日本人氣藝術家設計)

4) 香港人畫香港貓系列(共 4 款，由本土藝術家設計)

5) 八達通 25 週年系列(共 1 款，由本地展能藝術家設計)

若想更換卡面的讀者，可在八達通App内點選焦點服務「八達通卡面商店」，選取喜愛的款式後再選擇想 套用新卡面的八達通，之後按領取便可。此外，該張卡面亦會於「我的卡面」 內顯示。當購買卡面功能推出時，客戶更可在「我的卡面」内儲存所有已購買及免費領取的卡面，隨時更換。

▼ 點擊圖片放大

值得一提的是，目前僅限iPhone及Apple Watch用戶，而且卡面功能暫不支援長者和銀行聯營手機八達通卡。使用者也僅可免費選取一款，使用效期為3年。

責任編輯：曾曉汶

【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及 35%消費者曾使用「先買後付」服務

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：