  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 16:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【八達通】電子八達通添換卡面功能　共14款設計　可免費領取（附教學）

科技 16:02 2022/11/24

分享：

分享：

八達通宣布，即日起至2023年1月31日，使用iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面，當中包括：Hello Kitty、鋼鍊及大口仔等。

八達通實體卡的款式向來多樣化，而隨著電子錢包愈趨普及，八達通也投放更多資源以及創新，於電子八達通中。八達通宣布，即日起至2023年1月31日，使用iPhone及Apple Watch的客戶，可透過八達通App，免費換領一張圖案卡面，當中包括：Hello Kitty、鋼鍊及大口仔等。

【Fitbit手錶】Fitbit Sense 2及Versa 4開通Google錢包功能　稍後將加入Google地圖

【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？

八達通指，該企多年來推出過多款設計獨特的實體卡及八達通配飾，今次首度為手機八 達通推出全新設計，除了找來全球知名的卡通人物角色聯乘，並邀請多位新生代日本及本土藝術家參與設計。

個人化卡面服務共提供 5 大系列的卡面設計，合共 14 款，包括:

1)  Sanrio 人氣角色系列(共 2 款動畫卡面，包括 Hello Kitty 及大口仔)

2)  鋼之鍊金術師系列(共 1 款，包括愛德華‧艾力克)

3)  東京人像系列(共 6 款，由日本人氣藝術家設計)

4)  香港人畫香港貓系列(共 4 款，由本土藝術家設計)

5)  八達通 25 週年系列(共 1 款，由本地展能藝術家設計)

若想更換卡面的讀者，可在八達通App内點選焦點服務「八達通卡面商店」，選取喜愛的款式後再選擇想 套用新卡面的八達通，之後按領取便可。此外，該張卡面亦會於「我的卡面」 內顯示。當購買卡面功能推出時，客戶更可在「我的卡面」内儲存所有已購買及免費領取的卡面，隨時更換。

    點擊圖片放大

值得一提的是，目前僅限iPhone及Apple Watch用戶，而且卡面功能暫不支援長者和銀行聯營手機八達通卡。使用者也僅可免費選取一款，使用效期為3年。

責任編輯：曾曉汶

【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【聖誕網購】美Gmail新服務配合網購旺季　顯示包裹出貨動態
2022/11/08
【聖誕網購】美Gmail新服務配合網購旺季　顯示包裹出貨動態
【綠色行動】Mastercard夥本地教育機構Kids' Gallery　推動兒童早期教育可持續發展
2022/11/01
【綠色行動】Mastercard夥本地教育機構Kids' Gallery　推動兒童早期教育可持續發展
【蘋果爭議】Telegram CEO再度砲轟「蘋果税」　設法繞開蘋果綑綁式生態系統
2022/10/31
【蘋果爭議】Telegram CEO再度砲轟「蘋果税」　設法繞開蘋果綑綁式生態系統
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
2022/10/24
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士

你可能感興趣

【聖誕網購】美Gmail新服務配合網購旺季　顯示包裹出貨動態
15:22 2022/11/08
【聖誕網購】美Gmail新服務配合網購旺季　顯示包裹出貨動態
【綠色行動】Mastercard夥本地教育機構Kids' Gallery　推動兒童早期教育可持續發展
16:40 2022/11/01
【綠色行動】Mastercard夥本地教育機構Kids' Gallery　推動兒童早期教育可持續發展
【蘋果爭議】Telegram CEO再度砲轟「蘋果税」　設法繞開蘋果綑綁式生態系統
15:15 2022/10/31
【蘋果爭議】Telegram CEO再度砲轟「蘋果税」　設法繞開蘋果綑綁式生態系統
電子支付 Sanrio Apple 市場拓展 著數優惠 手機Apps 移動裝置 科技產品 Apple Watch Hello Kitty

下一篇文章

【AI搶飯碗】Google神秘項目「Pitchfork」曝光　訓練AI編寫及修復代碼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【貿易禁令】蘋果無法採購中國內存芯片　未來4成出貨量將由三星包辦
【貿易禁令】蘋果無法採購中國內存芯片　未來4成出貨量將由三星包辦
【世界盃2022】FIFA 23模擬預測　阿根廷將擊敗巴西奪冠
【世界盃2022】FIFA 23模擬預測　阿根廷將擊敗巴西奪冠
【Twitter亂局】Twitter競爭對手Hive Social　用戶數量破百萬
【Twitter亂局】Twitter競爭對手Hive Social　用戶數量破百萬
【iCloud漏洞】同步至Windows版iCloud出錯　出現陌生人照片及影片
【iCloud漏洞】同步至Windows版iCloud出錯　出現陌生人照片及影片
【vivo新機】首部搭載Snapdragon 8 Gen 2手機登場　vivo X90系列最平$4,049可入手
【vivo新機】首部搭載Snapdragon 8 Gen 2手機登場　vivo X90系列最平$4,049可入手
【加密貨幣】紐約州新法禁挖礦兩年　防礦商使用化石燃料發電廠
【加密貨幣】紐約州新法禁挖礦兩年　防礦商使用化石燃料發電廠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款