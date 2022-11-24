【MPF】今年MPF暫負回報17% 人均帳戶供款蝕近5萬元

▲ 晨星指11月MPF整體回報急彈逾7%。

強積金（MPF）回報終迎來曙光？因據晨星的最新統計，截至本周一（11月21日）為止的數據，本月MPF的整體回報急彈7.03%，打工仔大可暫時鬆一口氣，開開心心追看世界盃。不過，如以今年首11個月來看，在職者仍然慘情，皆因MPF今年表現累挫逾17.52%。倘再以去年底MPF總額為1.18萬億元，成員平均累積帳戶供款逾25.7萬元計，由此推斷，今年上班族的血汗錢合共蝕掉逾兩千億元，人均帳戶供款慘輸約4.5萬元。

專家指，即使11月份港股作報復式反彈，近期美股升幅更勁，但深信全年MPF難扭轉由蝕轉賺的大奇蹟，唯恐連續兩年負回報。

事實上，今年慘陷股滙債三殺，金管局將於下周三（31日）在立法會交代第3季外滙基金的狀況，市料連續3季見紅，MPF也難幸免。

而綜觀各類MPF基金，晨星指年初至今11個月，19類產品皆見紅，當中大輸家是中國及大中華股票基金，今年急瀉逾三成，其次是最多捧場客的港股基金，亦插水25%，美股及環球股票基金也各自下挫19%。另外，環球債券負數逾16%，甚至連低風險的港元貨幣市場基金也呈負回報0.02%，在股債通殺下，凸顯供款人無險可守。

專家忠告成員，續採股債均衡布局，放眼長線冀分散風險，毋須急於在年尾執倉慌忙換馬，以免頻繁炒賣MPF，蝕基金買賣差價等使費。

盡管MPF的投資成績慘不忍睹，幸而仍有逆市賺錢的基金，5大逆市之星之中，大贏家是交通銀行旗下保守基金，今年升1.04%；AIA （01299） 旗下友邦優選計劃保守基金也錄得正數0.37%；信安旗下3隻保證產品亦呈0.2%至0.3%升幅。

反觀，敬陪末席是雲鋒金融 （00376） 旗下萬全美國股票基金，今年暴跌逾35%；而交通銀行、萬全及信安主打中國股票基金也下滑33%。

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另積金評級指，11月份強積金強勁反彈近7%，單月帳面投資收益估計約為699億元，帶挈每人平均收益約15300 元。強積金最大的資產類別——香港及中國股票基金，在10月急跌14.82%後，預計今個月回報率約為20.2%，創MPF成立逾21年以來最佳的單月回報。

但積金評級主席叢川普（Francis Chung）提醒不要過份樂觀，重申應作多元化和長線投資，而非短線市場投機，這才是長遠創造財富的關鍵。每個計劃均提供預設投資策略（DIS），是低收費的現成多元化基金選擇，乃優質的投資方案。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪