趁將軍澳跨灣大橋通車在即　日出康城領峯再錄蝕讓　五年賬蝕37萬

將軍澳跨灣大橋即將啟用，惟消息未有帶動日出康城樓價上升，其中2B期領峯再錄一宗蝕讓。

中原地產黃仕斌說，日出康城2B期領峯8座高層RA室，實用面積665平方呎，三房套房間隔，座向東北方，景觀開揚，最初開價850萬元，現累減112萬元，以738萬元易手，實用呎價約11,098元。

資料顯示，原業主於2017年12月以775萬元買入單位，持貨近5年，現賬面蝕37萬元離場，為屋苑本月第二宗蝕讓成交。

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