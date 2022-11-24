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趁將軍澳跨灣大橋通車在即　日出康城領峯再錄蝕讓　五年賬蝕37萬

股樓投資 16:16 2022/11/24

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將軍澳跨灣大橋即將啟用，惟消息未有帶動日出康城樓價上升，其中2B期領峯再錄一宗蝕讓。

中原地產黃仕斌說，日出康城2B期領峯8座高層RA室，實用面積665平方呎，三房套房間隔，座向東北方，景觀開揚，最初開價850萬元，現累減112萬元，以738萬元易手，實用呎價約11,098元。

資料顯示，原業主於2017年12月以775萬元買入單位，持貨近5年，現賬面蝕37萬元離場，為屋苑本月第二宗蝕讓成交。

延伸閱讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇　間隔方正 落地窗展空間感【下一頁

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同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

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撰文 : 黃卓賢

領峯 日出康城 中原地產 二手市場 私人屋苑

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美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬
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