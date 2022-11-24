▲ 【FTX爆煲】最新發展：Cathie Wood稱比特幣可見100萬美元、國際證監籲加強監管、SBF下周出席論壇（11月24日）

加密貨幣交易所FTX破產後，整個加密資產圈子再陷入寒冬，身處巴哈馬的FTX創辦人、前任行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）據報下周將以視像形式，出席在下周舉行的《紐約時報》論壇。另外，方舟投資（ARK Invest）創辦人Cathie Wood揚言，繼續看好比特幣（Bitcoin）2030年可達100萬美元。

以下為香港時間11月24日，事件最新發展：

SBF下周出席紐約舉行論壇

Wood續看好比特幣可見100萬美元

IOSCO新主席稱須加強監管幣圈「綜合企業」

國際證監主席：目標明年上半年諮詢監管

香港證監會行政總裁歐達禮完成國際證監會組織IOSCO主席任期，新接任的主席、來自比利時FSMA的Jean-Paul Servais受訪時稱，2023年重點工作是加快監管加密行業，並於上半年推出諮詢文件。

IOSCO以往已表明，原則上將介入監管穩定幣活動。

Servais最新提及，與傳統金融市場不同，銀行、保險、經紀都有各自的規管和制衡，但FTX這類兼具買賣、託管、自營交易、代幣發行的綜合體，令營運上容易出現利益衝突。他認為，監管方式可參考信用評級機構、市場基準編制者的監管做法，而不必從頭開始。

Cathie Wood：比特幣100萬美元目標不改

Wood表示，目前加密寒冬是檢驗幣圈基建、投資理論的好機會，「有時你需要面對考驗、度過危機，才能看見誰會存活」。她承認，FTX破產或加深市場悲觀情緒，令機構投資者放慢進入加密貨幣的步伐，但也會讓他們更深認識加密資產，並在未來參與比特幣、以太幣交易。

她重申，繼續預期比特幣2030年可升至100萬美元。比特幣最新報16700美元水平，較一年前歷史高位65000美元以上，累跌近75%。

Wood近期加大投資加密貨幣相關公司或基金，斥5300萬美元增持Coinbase（美：COIN），也買入更多Greyscale比特幣信託金。

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編輯：麥德銘