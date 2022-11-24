【後疫情時代】新加坡共享工作間品牌The Great Room擴張　中環長江中心2.1萬平方呎新據點

▲ The Great Room於中環長江中心45樓全層設置第二個據點，實用面積約21,000平方呎。

新冠疫情帶起了混合辦公風潮，「空間共享」的市場商機隨之出現。於新加坡設立的共享空間品牌The Great Room也把握機會在香港進行擴張，於中環長江中心45樓全層設置第二個據點，實用面積約21,000平方呎，設有22間私人辦公室。

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來自新加坡的The Great Room於2019年進駐香港，並在太古坊一座開設首間共享工作間。The Great Room創辦人及行政總裁洪可珈透露，目前太古坊的出租率已經超過八成，疫情後收到的查詢也不斷上升，「預計亞太區旅遊及經濟活動逐步恢復，共享工作間的需求日漸提高，所以The Great Room也希望能把握時機，在香港擴展網絡。」與此同時，該企也目標於2023年開拓悉尼市場，且位於新加坡牛車水區中心受保育的一幢四層樓高唐樓，以及位於曼谷的Park Silom的共享空間，也將於2023年春季開幕。

▲ The Great Room創辦人及行政總裁洪可珈表示，預計亞太區旅遊及經濟活動逐步恢復，共享工作間的需求日漸提高，所以The Great Room也希望能把握時機，在香港擴展網絡。（陳永康攝）

洪可珈表示，最新的長江中心共享空間，面積約21,000平方呎，設有22間私人辦公室，包括兩個企業辦公室（Enterprise Units）、及包含逾50張流動辦公桌（Hot Desk）和客戶專屬的流動辦公室（Hot Offices）的共享工作廳（Workhall）。洪可珈表示，長江中心的主要目標客戶為科技及金融等企業，預料明年首季出租率可達70成。

據The Great Room提供的顯示，私人辦公室會籍（Dedicated Office Memberships）由10,000港元起（以每張辦公桌計算）；而可同時於太古坊一座使用的流動辦公桌（Hot Desk）每月會籍則由3,600港元起，虛擬辦公室及一日通行證的價錢則分別為每月900港元及400港元。

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記者：曾曉汶

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