▲ 【大行看法】高盛：碧桂園可走出流動性憂慮的低谷、惟復甦之路仍顛簸 調升評級兼目標價

碧桂園 （02007） 獲郵儲行 （01658） 提供500億元人民幣授信額度，高盛指，中央確保對內房企業特別是優質民企提供流動性，是內房行業的轉捩點，以碧桂園2022年預測市帳率0.3倍計，現值再下跌的空間有間，同時基於碧桂園屬優質民企，相信更容易獲得政府資金援助，因此預期碧桂園估值可走出流動性憂慮的低谷。

高盛將碧桂園每股資產淨值（NAV）較股價折讓幅度，由之前的70%，調高至60%，但仍高於歷史平均的45%，但基於碧桂園再下跌空間不大，故上調其12個月目標價18.5%至3.2元，評級亦調升至「中性」。

碧桂園槓桿仍高企於72.1%

儘管碧桂園評級獲上調，高盛認為，碧桂園業務的復甦之路仍然顛簸，因房地產需求仍疲弱，而且低線城市的庫存高企，復甦時間或較高線城市更漫長，而且截至6月底集團槓桿仍高企於72.1%，並不符合「三條紅線」的規限，綜合其配股攤薄效應及毛利率下降影響，因此調低碧桂園2022至2024年每股盈利預測19%。

不過，高盛調高碧桂園2024年合約銷售7%至4680億元人民幣，意味按年增長約3%。

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編輯：陳韻妍