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【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計

理財智慧 15:48 2022/11/24

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在香港，八達通幾乎是人人必備，近年有更多人轉為使用手機八達通，最近八達通首度為手機八達通推出全新設計，除了找來全球知名的卡通人物角色聯乘，八達通在iPhone 及Apple Watch的客戶，可透過八達通App隨時隨地更換手機八達通的卡面。由即日起至2023年1月31日，每位八達通銀包客戶均可從八達通卡面商店中免費領取一張卡面。

【溫股知新】關注經濟與業績 三大策略你要識


八達通多年來推出過多款設計獨特的實體卡及八達通配飾，今次為手機八達通推出的個人化卡面服務，共提供5大系列，合共14款的卡面設計。以上設計是八達通邀請多位廣受歡迎的新生代日本及本土藝術家參與設計，也有夥拍本地非牟利慈善團體香港展能藝術會屬下社企藝全人，由展能藝術家創作八達通25週年系列卡面。

14款的卡面設計包括*： 
1.    Sanrio 人氣角色系列（共2款動畫卡面，包括Hello Kitty 及大口仔） 
2.    鋼之鍊金術師系列（共1款，包括愛德華‧艾力克） 
3.    東京人像系列（共6款，由日本人氣藝術家設計） 
4.    香港人畫香港貓系列（共4款，由本土藝術家設計） 
5.    八達通25週年系列（共1款，由本地展能藝術家設計） 

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為慶祝八達通踏入25周年及回饋客戶一直的支持，由即日起至2023年1月31日，每位八達通銀包客戶均可從八達通卡面商店中免費領取一張卡面，以體驗此項新服務帶來的樂趣。而購買卡面功能及更多卡面款式將會於稍後時間推出。

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 更換八達通在iPhone 及 Apple  Watch的卡面過程非常簡單。客戶只須在八達通App 内點選焦點服務「八達通卡面商店」，選取喜愛的款式後再選擇想套用新卡面的八達通，之後按領取便可。此外，該張卡面亦會於「我的卡面」內顯示。當購買卡面功能推出時，客戶更可在「我的卡面」内儲存所有已購買及免費領取的卡面，可以隨時更換，非常方便。 

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八達通營業及市務總監李玉兒表示：「八達通一向銳意創新，持續為客戶帶來驚喜；近年，我們積極發展流動支付方案，今次更推出八達通在iPhone及Apple Watch的更換卡面服務，客戶既可享受輕鬆便捷的支付方式，日常消費亦更添樂趣。我們希望手機八達通能成為時尚指標，以連繫更多年輕客戶。」 
 
 
有關八達通在iPhone及Apple Watch的詳細資料，可瀏覽http://www.apple.com/hk/apple-pay/octopus/ 以及 http://www.octopus.com.hk/applepay；  
有關八達通在iPhone及Apple Watch的卡面更換服務，可瀏覽 http://www.octopus.com.hk/cardimagestore。 

 

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責任編輯：陳詠妍

 

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