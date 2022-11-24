  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美孚新邨三房808萬沽　呎價僅8869元　10年僅帳面升值10萬

股樓投資 15:55 2022/11/24

分享：

分享：

九龍藍籌屋苑美孚新邨再錄低價成交，個別三房單位呎價跌穿9,000元。香港置業張仲賢說，美孚新邨百老匯街22號極高層，實用面積911平方呎，三房間隔，向西南，望開揚公園景，原開價850萬元，放盤約18個月後獲外區客接洽，日前以808萬元成交，實用呎價僅8,869元，低市價約10%。 

值得留意的是，資料顯示，業主於2012年11月以約798萬元購入上述單位，現帳面賺約10萬元，物業期內升值約1%，但扣除洗費後，料微蝕離場。 

據了解，買家為首置客，心儀單位景觀開揚，故睇樓數次即拍板入市自住。談到近期市況，張仲賢表示，美孚新邨地理位置優越，加上近期樓價持續整固，吸引不少用家「尋寶」。 

延伸閱讀【多圖】朗譽交樓標準示範單位陪你睇　間隔方正 落地窗展空間感【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

同場加映【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

美孚新邨 香港置業 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

趁將軍澳跨灣大橋通車在即　日出康城領峯再錄蝕讓　五年賬蝕37萬

下一篇文章

【著數優惠】八達通App首推個人化自選卡面功能 Hello Kitty 大口仔 鋼鍊任你揀 入內文即睇14款卡面設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【匯款服務】ZA Bank夥Wise推國際匯款服務 每日最高匯款上限30萬元
【匯款服務】ZA Bank夥Wise推國際匯款服務 每日最高匯款上限30萬元
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
調查指大離職潮遠未結束 38%高薪一族擬明年轉職 停工或退休 香港CEO面對ESG政策壓力大增
調查指大離職潮遠未結束 38%高薪一族擬明年轉職 停工或退休 香港CEO面對ESG政策壓力大增
【Black Friday優惠2022】返工袋整合篇 早鳥優惠低至7折！小廢袋 最平$1400
【Black Friday優惠2022】返工袋整合篇 早鳥優惠低至7折！小廢袋 最平$1400
換樓客睇中永久單邊靚海景　漏夜帶票睇樓　終花1260萬入市
換樓客睇中永久單邊靚海景　漏夜帶票睇樓　終花1260萬入市
【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%
【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款