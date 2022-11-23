美孚新邨三房呎售8869元　10年僅帳面升值10萬

九龍藍籌屋苑美孚新邨再錄低價成交，個別三房單位呎價跌穿9,000元。香港置業張仲賢說，美孚新邨百老匯街22號極高層，實用面積911平方呎，三房間隔，向西南，望開揚公園景，原開價850萬元，放盤約18個月後獲外區客接洽，日前以808萬元成交，實用呎價僅8,869元，低市價約10%。

值得留意的是，資料顯示，業主於2012年11月以約798萬元購入上述單位，現帳面賺約10萬元，物業期內升值約1%，但扣除洗費後，料微蝕離場。

據了解，買家為首置客，心儀單位景觀開揚，故睇樓數次即拍板入市自住。談到近期市況，張仲賢表示，美孚新邨地理位置優越，加上近期樓價持續整固，吸引不少用家「尋寶」。

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