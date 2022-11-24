感恩節晚餐價格飆升2成 年輕世代用Pizza取代火雞

受俄烏戰爭等多個因素推動，美國食品等物價不斷飆升。美國感恩節晚餐平均價格已飆升2成，更有兩成美國民眾指未能負擔整頓大餐的費用。美國年輕世代已表示，在和朋友一起過感恩節時，將會食Pizza取代火雞。據悉，美國火雞價格在1個月內就已上漲逾1成。

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資產管理公司Personal Capital調查發現，2成美國民眾亦承認，憂慮無法支付今年感恩節晚餐費用。更有高達88%受訪者表示，將最少減少一道菜。54%於1990 年代末期（1997年）到2010 年代初期出生的Z世代年輕人，亦指對支付感恩節晚餐感到有壓力。

惟情況在年齡較長人士身上卻相反，僅得33%年齡在45歲或以上人士感到有壓力，即使進一步收窄至二戰嬰兒潮人士，比例亦不足4成。

根據最新消費者物價指數，美國10月份雜貨成本已上漲12.4%。而美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）最新調查亦指，美國去年感恩節晚餐平均花費為53.31美元（約415.8港元），但現時包括配料在內的平均價格已升至64.05美元（約500港元），升幅達2成。

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其中感恩節晚餐重頭戲的火雞，現時平均價格已升至約29美元（約225.9港元），創成本最大漲幅。餡料、蔬菜、南瓜派和其他感恩節常見的食品，亦上漲7.7%。

調查亦指，受價格影響，美國民眾今年或需為此改變慶祝方式。包括將有更多人選擇回家，和家人一齊吃晚餐。但在過去一年中曾失業人士，和朋友一齊渡過的可能性高17%。

雖然51%受訪者表示今年將舉辦相同規模的聚會，但亦有34%人士指將減少邀請人數，而選擇縮小規模聚會的Z世代人士，比例亦佔逾半。而年輕人若選擇與朋友一起過感恩節，亦會選擇用Pizza取代火雞。

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責任編輯：李俊儀