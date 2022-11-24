南韓貨車司機再發起大罷工 半年來第二次

南韓政府早前推出「保運輸」政策，協助貨車司機持續營運，避免影響供應鏈。貨車司機工會周四（24日）再次發起大罷工，要求政府永久化俗稱「安全運輸費」（safe trucking rates）的最低運輸費用計劃，並要求擴展至其他行業。但政府明言，零容忍罷工行動。

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因燃料價格持續上漲，南韓貨車司機工會決定在半年發起第2次大罷工，要求政府在最低運輸費用計劃今年底屆滿前，把計劃改為永久措施。同時，工會要求擴展受惠範圍，讓包括運油車在內等其他行業貨車司機亦可享用計劃。

南韓政府先前同意把計劃延長3年，但拒絕工會其他要求。工會決定周四起再次發動大罷工，並在全國16個地點發起示威，估計有2.2萬名會員參與。但南韓國土交通部估算只有不足一萬人參與，示威者亦無與警匪發生衝突。

首都首爾以南25公里的運輸重鎮義王市內，數以百計貨車司機在大批警員戒備下，高舉「聯合對抗」標語及大叫「我們停手，世界停轉」等口號遊行至當地貨倉。工會人員呼籲，佔據有利位置阻止任何貨車出倉。

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領頭罷工工會「團結貨車司機聯盟」早前警告，罷工或暫停主要煉油廠的石油供應，主要港口及工業區的運輸亦估計嚴重受阻。工會領袖Lee Bong-ju聲言，別無他法下只能選擇癱瘓南韓所有物流。聯盟共有2.5萬名成員，佔南韓總體貨車司機約6%。

早於今年6月時，工會發動為時8日的非暴力大罷工，導致當地貨物運輸嚴重受阻，造成超過12億美元損失（約93.7億港元）。

國土交通部長元喜龍曾指出，無證據顯示計劃有助保障貨車司機安全，只是增加司機收入，因此拒絕擴張至其他行業。元喜龍表明會尋求發出行政命令阻止罷工，任何拒絕服從的司機可面臨最高3年監禁及3,000萬韓圜罰款（約17.6萬港元）。元喜龍指政府考慮動用軍隊，協助緊急運輸。

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責任編輯：吳漢培