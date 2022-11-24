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Jin料最快下月入伍 成BTS首名服兵役成員

環球社會熱點 14:35 2022/11/24

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南韓人氣男團BTS（防彈少年團）早前正式單飛，年齡最大的成員Jin（金碩珍）下月將年滿30歲。南韓媒體引述消息指，Jin最快下月中會按政府要求入伍服兵役。

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南韓政府規定，所有男性必須在18至28歲期間入伍服役18至21個月。過往曾有個別豁免或縮短服役時間例子，包括奧運或亞運獎牌得主，及得獎音樂家等。

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過往亦有意見呼籲豁免BTS成員兵役，但最終未有批准。BTS所屬經紀公司BIGHIT MUSIC上月證實，Jin會取消延遲入伍申請，並遵從規定入伍服役。

著名韓流網站Soompi周四（24日）引述消息人士指，Jin將於下月13日進入京畿道漣川郡的新兵訓練中心，完成基礎訓練後就會正式服役。

Jin上周也在社交媒體發帖暗示入伍後會上前綫，不過BIGHIT MUSIC就回應指，暫時無法證實消息。

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BIGHIT MUSIC上月曾確認，除了Jin以外，其餘BTS成員亦會按計劃陸續入伍服役。經紀公司其後再獨立發表聲明強調，公司及一眾BTS成員期待在2025年時，以團體身份重聚。

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責任編輯：鄭錦玲

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