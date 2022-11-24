【加價潮】的士不足4個月再加價 擬申請落旗加6元

加！加！加！天星小輪加價，專營巴士公司又交加價，今日的士都提出加價，初步建議落旗加6元。根據數據，的士今年7月17日起已獲批加價，落旗收費加3元，不到四個月時間，業界再想上調收費。的士業界透露，明天會正式約見運輸署提交申請。各交通業界表示，因燃油價格持續高企加上新冠疫情下載客量跌故需要申請加價。

【巴士加價】各大專營巴士公司加價一至兩成 政府：會按照既定程序審批有關申請 【下一頁】

香港的士小巴商總會理事長周國強透露初步建議落旗加6元，由於顧及或對市民造成財政負擔，故會分兩年實施，每年加3元。他形容「業界都好痛心、好無奈」，但7月加幅過低，的士收費仍滯後通脹，加價是迫不得已。

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加價是打工仔無法避免的事，市民除了的士以外，亦可以選擇各種網上預約車服務，提早預約，部分預約車亦會定時推出優惠，積小成多，累積下來亦可以慳多啲。

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記者：陳玉蓮