推動企業「接棒」文化  表揚傑出繼承者們傳承思維 

持續發展已成為全球的大趨勢，尤其近年疫情令經營環境面對重重挑戰，企業要做到可持續營運，除有賴企業管治策略外，傳承規劃同樣是關鍵。創業難，守業更難，其要穩守家業，讓家族事業得以代代相傳，成敗在於傳承與創新，「接棒者」既要守業，同時亦要與時並進，才能提升企業業務發展和轉型。傳承學院榮譽主席陳裕光博士指，如果家族企業能夠做到持續發展，對社會及經濟發展、就業、社會和諧等亦會有所裨益。

一直以來，傳承學院致力為家族企業提供支援，協助華人家族企業世代相傳，透過教育、研究、論壇、出版、慈善等方式，鼓勵及協助企業計劃傳承事宜。

為鼓勵和推動香港各中小企業積極實踐傳承文化，傳承學院更於2018年策劃了「接力香港」運動，以跨世代、跨行業、跨界別的文化活動為基礎，鼓勵及協助企業計劃傳承事宜。

過去兩年，疫情為香港不少中小企業帶來衝擊，為鼓勵更多企業能接棒和交棒，傳承學院舉辦了「接力香港大獎」，透過獎項鼓勵更多企二代接棒，為實踐家族企業可持續發展出一分力。

傳承文化非家族企業專利

傳統中國人思想都認為，家庭成員往往被視為家業繼承者的首選。但隨著時代變遷，這種傳統思想已演變成現在以「跨世代、跨行業、跨界別」為理念，陳裕光博士強調，「傳承」並不是大家族企業的專利，任何行業、任何企業規模都要有「傳承的思維」，都可以「接力」。所以來到今年第三屆「接力香港大獎』，所有得獎企業主要以中小企為主，當中涵蓋養生品零售、保險理財、建築工程、個人護理用品和眼鏡零售等不同行業。陳博士表示，「接力香港大獎」的得獎都須要符合「5C」，即Competence（才能）、Commitment（承擔）、Character（品格）、Collaboration（合作）、Communication（溝通）等評審準則。

需具備創新思維 助企業提升與轉型

時代不停進步，經營環境比以前愈加困難，陳博士認為，作為接棒人，現在不僅要穩守業務，還要與時並進，尤其近年科技發展迅速，故需要創新思維，以嶄新的管理思維及模式，助企業度過危機，令企業得以提升和轉型。他又表示，兩代人無論在思想和做事方式各方面必定有差異，而優秀的企二代，應該要以家族企業根基及價值觀出發，「要對家族有認知、有承擔、有歸屬感、有光榮感。」

(特約)