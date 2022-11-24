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【2023投資展望】ING銀行：內地默許暫擱置「三條紅線」避爛尾樓問題　明年中國GDP增長5.3%

宏觀解讀 14:14 2022/11/24

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内地多家國有銀行宣布向內房企業提供信貸額度，ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，最新通知有助提升市場對於内房的信心，認為當局默許暫時擱置「三條紅線」，支持地產商再融資，增強企業現金流，避免「爛尾樓」問題擴大。不過，彭藹嬈提醒，內地樓市復甦仍需一段時間，目前新動工項目的數量按年下跌35%，預料年底將進一步下降至45%，即使明年情況改善，仍會錄得約10%跌幅。

在整體經濟表現上，彭藹嬈估計，明年中國GDP將增長5.3%，主要因低基數效應、防疫措施略放寬、房地產市場回暖和半導體產業研發的增加等因素。

半導體等高端製造業可推動經濟增長0.5%

彭藹嬈指出，目前中國當局希望經濟「產業高端化」，將進一步發展高端科技行業，半導體等高端製造行業的投入將帶動經濟增長，料貢獻GDP 0.5個百分點。

至於消費方面，自國常會公布將適時降準後，彭藹嬈相信内地當局將推出更多具針對性的措施，如加多支持中小企業等。另外，彭藹嬈稱，内地出口業的數據與歐洲市場的零售數據掛鈎，料明年出口將受環球疲弱所影響。

國有銀行承諾放貸逾2700億人幣、碧桂園萬科獲千億額度，李克強：保交樓借款盡快落實，可見【下一頁】

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編輯：伍鍵文

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