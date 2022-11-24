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金與正斥南韓為美國忠犬 警告制裁愈強北韓敵意愈大

環球政治 14:01 2022/11/24

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朝鮮半島局勢持續緊張，北韓領袖金正恩胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正周四（24日）發表講話，直斥南韓政府為美國的忠實走狗，更痛駡南韓總統尹錫悅為白癡。金與正更警告美韓實施的制裁力度愈強，北韓的敵意就會愈大。

金正恩攜女童視察導彈發射 南韓情報院料為大女金朱愛 【下一頁】

南韓外交部周二（22日）表示，北韓的挑釁行為持續，南韓正審查對平壤的單獨制裁。如果朝鮮推進核試，南韓考慮對北韓網絡部門實施制裁。

金與正通過官媒朝中社發表講話，形容尹錫悅政府有一群白癡傻瓜不斷製造危機，不明白南韓國民為何會袖手旁觀。

她直指南韓淪為美國的附屬國，警告兩國如認為可通過制裁擺脫當前危險局面，就一定是真正的白癡。她更指南韓是美國的忠犬，只需美國給予一根骨頭就會為之奔走，想實施制裁的樣子荒謬可笑。

聲明中更表明，兩國對北韓的制裁壓力愈大，北韓的敵意和憤怒就會愈大，更會化為扼住兩國命運咽喉的繩套。

美30年前冷藏胚胎誕龍鳳胎 創最長冷藏時間記錄 【下一頁】

南韓統一部指金與正的言論令人遺憾，批評北韓試圖將責任推給南韓，強調朝鮮半島當前的緊張局勢是由北韓一再用導彈挑釁所造成。

金與正今年8月也曾開腔，批評尹錫悅政府的無核化路線圖是愚蠢至極的大膽構想，更形容尹錫悅令人厭惡。

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責任編輯：鄭錦玲

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