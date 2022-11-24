美聯儲料明年一半機率有經濟衰退 預期或放緩加息步伐

美國聯邦儲備局為應對當地通脹高企，接連多次提高利率。美國媒體報稱，根據美聯儲的一個委員會會議紀錄，與會人士認為未來可能放緩加息步伐。同時，與會者相信，美國有一半機會在2023年時出現經濟衰退。

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《彭博社》引述周三（23日）公布的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，簡稱FOMC）11月初會議紀錄，指多數官員承諾繼續打擊高通脹，但亦暗示未來加息幅度不會再如之前進取。

會議紀錄指出，減慢加息幅度或更有助FOMC評估，達成最大化就業受維持價格穩定目標的進程。部分官員亦相信，未來需加大力度向推動經濟，因為通脹幅度未有展示足夠的減輕跡象。

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此外，與會者亦認為，美國經濟已經出現減弱跡象，對實體經濟活動預期形成下行風險。官員指出，美國經濟有可能在明年某個時間進入衰退，機率或是一半一半。

會議上，與會人士亦擔心美聯儲有意持續加大借貸成本，可能釀成金融市場動盪，並以早前英國政府國債市場需要當地央行英倫銀行插手干預為例。

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責任編輯：吳漢培