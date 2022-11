【世界盃2022】日本球迷自發清理場地 暫停慶祝爆冷贏德國

日本球迷自發在世界盃開幕戰清理球場,行為已引來全球網民及球迷激讚。日本隊周三(23日)爆冷打敗德國隊,但令人意外的是日本球迷在極度振奮的情況下,依然繼續選擇自願留下清理場館。有日本社會學教授指,清潔是日本文化的一部分,亦是日本人展示對自己生活方式感到自豪的一種方式。

日本隊以2比1爆冷反勝德國,賽果足以令日本人狂歡至深夜。但在卡塔爾現場觀賽的日本球迷在完賽後,再一次自願選擇收拾場地。社交平台流傳影片及相片顯示,日本球迷不但將垃圾收入藍色塑料袋中,更將繫好的垃圾袋放在近走廊的座位上,方便場地清潔人員取走,亦會詢問正在離開的觀眾是否有垃圾需拋棄。