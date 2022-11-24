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【世界盃2022】日本球迷自發清理場地 暫停慶祝爆冷贏德國

環球社會熱點 13:23 2022/11/24

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日本球迷自發在世界盃開幕戰清理球場，行為已引來全球網民及球迷激讚。日本隊周三（23日）爆冷打敗德國隊，但令人意外的是日本球迷在極度振奮的情況下，依然繼續選擇自願留下清理場館。有日本社會學教授指，清潔是日本文化的一部分，亦是日本人展示對自己生活方式感到自豪的一種方式。

德國世界盃2022爆冷不敵日本 球迷批「過分關心政治後果」 【下一頁】

日本隊以2比1爆冷反勝德國，賽果足以令日本人狂歡至深夜。但在卡塔爾現場觀賽的日本球迷在完賽後，再一次自願選擇收拾場地。社交平台流傳影片及相片顯示，日本球迷不但將垃圾收入藍色塑料袋中，更將繫好的垃圾袋放在近走廊的座位上，方便場地清潔人員取走，亦會詢問正在離開的觀眾是否有垃圾需拋棄。

是次並非日本球迷首次自發清理場地，除今年世界盃開幕戰，厄瓜多爾對東道主卡塔爾比賽完結後收拾場地垃圾外，日本球迷在4年前的俄羅斯世界盃亦有相同舉措。當時日本隊即使遭比利時以3比2擊敗，但日本球迷用行動證明，無論日本隊參賽結果如何，他們亦會自發清理。

巴西記者世界盃2022慘遭騷擾 披州旗被誤當彩虹旗  【下一頁】

大阪大學社會學教授Scott North表示，清潔是日本文化的一部分，日本人亦從小被教相關觀念，是展示對自己生活方式感到自豪的一種方式。日本學校會教導孩子打掃學校教授及走廊，足球比賽結束後打掃是相關行為的衍生。

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日本隊將在周日（27日）迎戰哥斯達黎加（Costa Rica），下周四（12月1日）會再和西班牙隊比賽。有外媒形容，即使日本隊未能奪得世界盃冠軍，其球迷行為亦足以令其成為贏家。

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責任編輯：李俊儀

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