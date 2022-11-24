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【業績｜醫美股】醫思健康半年盈利削半至8005萬元　未再回應私隱專員公署共用客戶資料批評

股市 12:38 2022/11/24

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【業績｜醫美股】醫思健康半年盈利削半至8005萬元　未再回應私隱專員公署共用客戶資料批評

醫療、美容等服務商醫思健康 （02138） 公布，至9月底上半財年，總收入按年增31%至18.9億元，惟期內盈利按年削半至8005萬元，與早前盈警指引一致。醫思健康宣布派中期息5.8港仙，按年少派43%。

以業務劃分，醫療服務半年收入按年增47.5%至11.7億元，美學醫療、美容和養生服務收入按年跌2%至6.07億元，其他業務收入受惠於收購獸醫業務而大增3倍至1.11億元。

半年盈利下跌，醫思健康指，主要受港澳美容及養生業務被強制停業，內地業務中斷，令溢利率受壓，按年跌8百分點至5.6%。

醫思健康表示，旗下醫療服務覆蓋的專科數目增至35個，全職專屬醫生團隊共293人，服務點總數增至154個，當中香港、澳門、內地分別佔134個、4個和6個。服務點樓面面積按年增24%至55.7萬呎，約69%來自醫療服務，23%來自美學醫療等。

私隱專員公署上周批品牌共用客戶資料　醫思業績公告未再回應

私隱專員公署上周發表調查報告，指出醫思健康28個品牌透過統一系統互用客戶個人資料，涉及約108萬人，涉違反《私隱條例》，要求公司3個月內糾正。

醫思健康上周稱，並無將旗下所有客戶資訊開放予所有品牌的前線員工，除非獲客人同意，否則絕不容許各品牌互相查閱、轉移及使用客戶病歷等，強調沒有涉及第三方洩漏等數據安全問題。

在最新業績公告中，醫思未有再提及事件。

相關文章：

【醫美股】醫思健康全日彈6%　半年整體銷售額不少於18億元　按年升不少於17%

【醫美股】醫思健康收購信康醫健網絡母企6成股權　總代價3640萬元

【業績｜醫美股】醫思健康午後跌逾3%　上財年收入增逾四成至31億元、純利微升2.4%　未來將涉足房地產、保險及製藥等

編輯：麥德銘

港股 業績公布 醫思健康（02138）

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