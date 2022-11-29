【C.E.O.財策精英】宏利分組經理梁卓峰　 與好兄弟拍住上　憑誠懇態度及親和力逐步向目標邁進

充滿活力與朝氣的宏利分組經理梁卓峰（Coolio），大學畢業後曾從事不同工作，卻找不到發展方向。在中學同學兼好兄弟的鼓勵下，他於2019年初透過「宏利C.E.O.計劃」轉投理財策劃行業，從零開始踏上全新事業大道。Coolio初期並非如多數新人般從Warm Market入手，反而選擇與好兄弟一同主攻陌生客戶市場。憑着一股拼勁和滿腔熱誠，他積極開拓新客群，認真對待每一位客戶，除於去年首次晉身環球業界精英指標百萬圓桌會行列（MDRT），今年更以6個月時間率先完成第二年的MDRT業績要求，成功建立自己的事業模式。

一席話成就事業起飛轉機

Coolio之所以下定決心要闖出一番事業，主要由於前老闆的一番肺腑之言：「我上一份工作是私人司機，做了差不多4年，當時的老闆有一天問我還想跟着他多久，我以為他想解僱我，但他說我應認真考慮自己的未來。如想置業或買車，一直停留在司機崗位是實現不到的，並鼓勵我出去看看世界之大，若果不順利，可以隨時回來。」

邀請Coolio轉型的宏利高級分組經理陳家威（Keith）是他的中學同學，彼此視對方為兄弟和家人。原來Keith一直都想招攬他：「Coolio擅於表達，能言善辯，而且具備親和力，擁有很多銷售人員的潛質，只當私人司機恐怕無法充分發揮所長。加上他當時的工作較為困身，我很希望他能找到生活和工作上的平衡，以及更大的事業滿足感。」

▲ Keith（左）非常欣賞亦十分了解好兄弟Coolio的性格和優點，很高興二人能並肩同行，並見證他在財策行業找到可發揮的空間，並過上更充實的生活。

雖然Keith只比Coolio早兩年加入理財策劃行列，但轉職後的改變，Coolio卻一直看在眼裏：「我看着他入行，不單收入豐厚了，笑容也變得燦爛了，有更多時間出席聚會。因此當他建議我加盟其團隊時，我對這轉變也更有信心。」另一推動Coolio轉行的關鍵，是家人的支持。Coolio的父親最初表示反對，但知道有自小相識的Keith一起拍住上，便轉而全力支持，令Coolio更決意要闖出一番成績。

以誠懇態度對待每一位客戶

Coolio表示，「宏利C.E.O.計劃」對他的幫助很大：「我特別欣賞計劃安排的『一對一』導師指導，就像社工一樣，不只照顧工作上的事情，導師更會關心我生活上、心態上的需要，而不是只着眼於業績。此外，該平台也提供了不同種類的培訓，幫我建立專業知識。」

不少新人在入行之初由於得到親友的支持一般都發展順利，但往後能否成功開拓客源並獲得轉介，卻是在這個行頭站穩陣腳的關鍵所在。Coolio深明這個道理，所以對於每一張單、每一個客戶他都會認真對待：「剛入行時獲委派跟進一張『孤兒單』，後來這位客戶身體不適，但她的子女全都在外地工作，疫情下未能及時回港，於是我陪伴她到醫院求診，從而慢慢建立起信任。後來她一家人的保單全都交由我負責，還得到很多轉介，這令我深深體會到獲得客戶信任的滿足感，遠比僅僅成功簽單的意義更大。」

全身投入Road Show拓展客戶群

最令Keith欣賞的，是Coolio鍥而不捨、認真待客的精神：「Coolio一開始捨易取難，跟隨團隊於商場攤位拓展陌生客戶群，更試過連續一個月擺街站。每天完成培訓便『開檔』，由下午2時拼搏至晚上10時，就算是紅雨黑雨也風雨不改。他的工作熱誠，除了令他獲得第一批客戶外，更激勵了團隊内的其他同事。」

Coolio笑言自己較喜歡與人面對面交談，這樣可加快建立關係：「在現場我可以從客戶的動作或細節中了解他們的實際想法，所以即使過了新人時期，已有了一定客戶基礎，我也繼續擺街站，直到疫情爆發才被迫減少。現在的新客較多是轉介個案，因為不少朋友看到我入行數年，深信我是一位穩重可靠的顧問，便開始介紹有需要的親友給我。」

凡事喜歡按步就班的Coolio，花了三年時間在行業站隱陣腳後，下一步便是建立團隊。他希望團隊成員能夠像他與Keith一樣，建立起兄弟或家人的關係，互相信任。談到籌備中的建立團隊大計，Coolio說：「我時常以『Of course I struggle. I just don't quit』這句座右銘來勉勵自己，如果將來有了團隊，我也會以此勉勵他們。」

▲ 凡事喜歡按步就班的Coolio於去年終成功晉身環球業界精英指標MDRT行列，今年更以6個月時間率先完成第二年的MDRT業績要求，建立起自己的成功事業模式。

（特約）