【世界盃2022】德國爆冷不敵日本 球迷批「過分關心政治後果」

世界盃分組賽再次出現爆冷戰果，歐洲傳統強隊德國首輪不敵亞洲勁旅日本。賽前團體照時，德國隊球員集體掩口，表達對國際足協禁止佩戴彩虹隊長臂章的不滿。不少球迷賽後表示，落敗歸咎於球隊過分關心政治，而非足球。

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周三（23日）舉行的「死亡E組」賽事上，德國在先入一球下，被日本在下半場連入兩球反勝，爆出繼阿根廷不敵沙特阿拉伯後又一場冷門結果。德國隊賽前拍攝團體照時，集體用手掩口，抗議國際足協禁止佩戴彩虹隊長臂章。

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不少球迷賽後指出，德國隊輸波是咎由自取，指摘他們把政治凌駕於足球之上。有網民指德國隊政治「上腦」值得落敗，亦有人指他們應該專重卡塔爾文化，並專心踼好賽事，而非將重心放在政治。

德國小組賽首場失利後，將在香港時間周一（28日）凌晨迎戰同為歐洲強隊的西班牙。西班牙在香港時間周四凌晨（24日）的賽事中，以7比0大勝同組中美州國家哥斯達黎加。

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責任編輯：吳漢培