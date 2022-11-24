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【印尼地震】5歲男童兩日後奇跡獲救 因一物倖免於難

環球社會熱點 12:07 2022/11/24

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印尼西爪哇省周一（21日）發生黎克特制5.6級地震，造成271人死亡。不過救援人員加緊搜索，兩日後發現一名5歲男童奇跡生還，而這名男童更是因為一張床褥才保住性命。

【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死 【下一頁】

根據當地消防部門發布的片段，救援人員周三（23日）於廢墟中救出5歲男童Azka時，Azka神情仍相當鎮定和清醒。據悉，Azka的母親在地震中去世。

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由於Azka在地震期間有床褥保護，他的情況很好並沒有受傷，正在當地一間醫院内搭建的臨時帳篷休息。Azka的親戚指，他只是因肚餓而有些身體虛弱，不過一直想找母親。

印尼官員指僅在周三下午，已發生超過170次餘震，其中包括一次3.9級的餘震。

當局正採用更多重型機械來清理山泥傾瀉，並已派出超過6,000人協助搜救。

【烏克蘭戰爭】烏電力供應不樂觀 冬季面臨重大挑戰 【下一頁】

周一的地震造成嚴重破壞，目前仍有40人失蹤。救援人員指地震發生三日後，困於災區廢墟的人生存機會已大減，但餘震加上雨勢導致山泥傾瀉風險增加，也影響搜索進度。

救援人員仍加緊搜索，並派直升機向公路受阻無法進入的兩個村莊空投食物和水。

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責任編輯：鄭錦玲

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