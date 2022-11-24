▲ 【大行看法】高盛：料明年中國GDP增4.5% 若內地落實開關、H股反彈幅度會較A股更大

內地個別城市實施嚴格防疫措施，高盛亞太區首席經濟師Andrew Tilton認為，控制Omicron的代價較之前防疫更大，中央需要在經濟增長及防疫下作出選擇，短期來看中央決定在未來一段時間繼續付出代價，但相信隨冬季過去，疫苗接種率逐步提高，加上新冠口服藥研發有進展，看好中國明年次季可重新開關。

Tilton指，從歐亞重新開關的經驗來看，均顯示Omicron難以受控，令各國被動地採取復常措施，故中國也要作出選擇，而當重新開關初期，確診人數或快速上升，故此不看好明年次季中國經濟前景，預期經濟要到下半年才有明顯反彈。

料明年GDP增4.5%

高盛預期，中國今年經濟增長3%，明年受惠於開關，經濟增速會加快至4.5%。

內房方面，Tilton表示，內房市場會由經濟增長引擎變成拖累經濟因素，預期會拖低中國經濟增長約2.5個百分點，而2035年的房屋需求僅及最高峰時2000萬伙的一半。

看好政策受惠股

高盛亞太區首席策略師Timothy Moe指，隨中國明年開關，中資股明年將會跑贏，故予中資股「增持」評級，預期中資股明年每股盈利增長8%，香港股市每股盈利增長更達28%。

他指出，當中國落實開關，短期H股反彈幅度會較A股更大，但中線來看，A股有更多政策受惠股，而投資中國必須選擇受國策支持的行業，故維持看好A股多於H股的觀點。

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編輯：陳韻妍