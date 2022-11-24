【政策點睇】國常會提降準支持經濟 最快周五宣布措施？

國務院日前召開常務會議，會上提出第四季經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間點。要深入落實穩經濟一攬子政策措施，保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。其中一條措施為，加大金融支持實體經濟力度。引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。

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最搶眼的措施莫過於降準。國常會之所以提降準，主要因當前經濟恢復有所放緩，需要貨幣政策發力穩增長。分析指出，中國未來一季宏觀經濟存在壓力，同時通脹的下行壓力大於上行壓力，當中10月PPI按年下降1.3%，為自2021年1月以來首次進入負值區間，中短期之內，PPI繼續下行的機會很大。

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於是，內地傳媒綜合過往經驗，估算降準的推出時間。據統計，最近三年降準一般由國常會先發聲，其後人民銀行在一周之內宣布降準措施，宣布時點一般都在周五。如2020年3月10日召開的國常會要求，抓緊出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行的降準力度，結果3月13日，即宣布了相關的降準措施。

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撰文：林衛