【券商點睇】第三季業績符合預期 石藥目標價不變

招商證券發表報告指，石藥集團（01093）最新業績符合預期，第三季經調整淨利潤按年增長16.4%，但腫瘤產品銷售仍表現疲軟。細分看，第三季成品藥銷售額按年增長13%至63.2億元（人民幣，下同），得益於抗感染產品增長迅速和神經系統疾病產品的穩健增長。

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但是，由於多美素銷售團隊的調整和克艾力降價，腫瘤產品銷售額仍表現弱，按年僅增長2%至18.54億元。受克艾力降價影響，該行預計腫瘤產品在2023年仍面臨增長壓力。功能食品及其他業務按年增長56%至4.94億元，而原料藥產品增長15%至10.72億元。

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招商證券維持石藥「增持」評級，目標價維持14.4港元不變。該行將2022至2023年的盈利預測微調，公司目前的市盈率比其他大型製藥同行有約24%的折讓，因此，相信在大市震盪過程中，其估值能夠提供了足夠的安全邊際。

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撰文：林衛