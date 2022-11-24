英殘奧銅牌得主成首名殘疾宇航員 從逾2.25萬人中脫穎而出

英國退役殘疾運動員麥福爾曾參加2008年北京殘奧會，並獲得100米短跑銅牌。麥福爾近日再有新動向，他將成為歐洲航天局（ESA）首位殘疾運動員。據悉是次ESA收到逾2,25萬份申請，其中約200人為殘疾人士。

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現年41歲的麥福爾（John McFall）於2008年時，代表英國奪得100米短跑銅牌。ESA近日亦宣布，麥福爾將正式成為機構的第一位殘疾宇航員，他將為進入太空接受訓練，或將成為首名進入太空的殘疾人士。

ESA透露，是次一共收到逾2.25萬份申請，其中約200人為殘疾人，而女性申請人數目亦創新高。ESA去年嚴格篩選候選人，更為計劃邀請殘疾人士提供意見，調整需求令殘疾人士亦能進入空間站。

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麥福爾在19歲時因時事故失去右腿，在2005年時成為職業田徑運動員，過往身為運動員成績不俗，在2006年曾在世界田徑錦標賽奪得銀牌。在2007年時，麥福爾於200米短跑中世界排名第一，而100米短跑則世界排名第二。

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責任編輯：李俊儀