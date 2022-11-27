【VR遊戲】虛實世界動作同步　實現全身沉浸體驗

▲ 當玩家戴上傳感器後，安裝在室內的感應鏡頭，就能追蹤玩家遊戲時的全身動作，繼而將動作同步至遊戲裏的角色。（陳卓賢攝）

疫情期間居家娛樂需求大增，使VR（虛擬實境）遊戲更普及，但不少玩家都反映在遊戲時會感到頭暈，影響VR遊戲的發展。

香港VR初創企業Sandbox VR開發一系列VR專利技術，不但解決了遊戲導致不適的副作用，更為玩家帶來「全身沉浸體驗」（Full Body Immersive Experience）。

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Sandbox VR產品及科技部高級副總裁Kimkind Yeung表示，超過一半玩過家用VR遊戲的人，曾出現頭暈、噁心等不適狀況，主要與坐着玩VR遊戲有關。

手腳戴傳感器 追蹤全身動作

在家中玩VR遊戲時，多數人都會坐着或站着，並操作手掣進行遊戲，但同時其佩戴的VR眼鏡呈現的「第一人稱視角」畫面，卻不斷模擬玩家在遊戲中前進、轉左轉右、跳高和奔跑等。由於玩家的肉體處於接近靜止的狀態，這與眼前的動態畫面並不同步（Out of Sync），造成視覺與觸覺不對稱，結果就容易引致頭暈的情況。

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Kimkind Yeung認為，要解決這問題，需讓玩家完全感覺到身處遊戲之中，最直接的方法是令玩家在現實世界的動作，與虛擬世界的動作完全同步，營造全身的沉浸體驗。Sandbox VR為達到這效果，開發各種專利技術，透過軟硬件的配套，優化了「動作捕捉技術」（Motion Capture）。

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創新技術之一包括佩戴在玩家手腳的傳感器。他表示，大部分VR遊戲及裝備只關注玩家頭部和手部動作，卻完全忽略了腳部動作。當玩家戴上傳感器後，安裝在室內的感應鏡頭，就能追蹤玩家遊戲時的全身動作，繼而將動作同步至遊戲裏的角色。

舉例，當進行射擊遊戲時，玩家想蹲下閃避子彈，然後持槍轉身反擊，這時就毋須像以往站着或坐着，使用手掣按鈕進行以上動作，而是自然地在現實中蹲下再轉身，遊戲角色就會跟隨動作於畫面上呈現，過程完全同步。

此外，有些VR遊戲需要多人組隊進行，因此玩家的VR體驗，也要考慮多人處於同一個空間的情況。Kimkind Yeung指出，即使在室內不同角落都安裝了鏡頭，但玩家和玩家之間，有時會因為動作緣故，互相遮蓋了鏡頭對傳感器的訊號捕捉，或會影響畫面同步質量。針對這潛在問題，Sandbox VR亦有相應的專利技術，能實時預測玩家的下一步動作。當鏡頭在某些情況下無法追蹤玩家行動時，也能透過軟件推算，填補動作捕捉空隙，繼續為玩家顯示流暢的畫面。

預測玩家動作 保持畫面流暢

他強調，玩家與玩家之間的互動，在虛擬與現實世界都需要達到同步，才是真正的沉浸體驗。例如你想在遊戲中拍擊左方隊友的肩膊，又或背對背互相倚靠，在該公司的技術輔助下，你只要在現實世界中做同一動作，就會同步在虛擬世界中實現，其間不會有距離感的差異。

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裝備笨重也是常見問題，VR遊戲為呈現高質量畫面，多數會將VR眼鏡接駁至主機電綫。有些VR遊戲體驗館，甚至需要玩家背着手提電腦，再以電綫連結至VR眼鏡使用，玩起來會相當不便。

Sandbox VR研發的最新「VR無綫技術」（Sandbox Streaming VR），能提供高質量畫面之餘，也讓玩家不再需要背着笨重的電腦裝備，都能進行遊戲，使他們能夠做出更靈巧的動作，獲得更真實的體驗。

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記者：陳卓賢