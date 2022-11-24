【AI搶飯碗】Google神秘項目「Pitchfork」曝光　訓練AI編寫及修復代碼

▲ 研究人員會讓Pitchfork先學習編程風格，然後根據所學內容編寫新代碼。（法新社）

人工智能（AI）發展一日千里，其功能正逐步取代人類的工作。據外媒《Gizchina》報道，Google啟動一個名為「Pitchfork」神秘項目，透過訓練AI編寫代碼，以及後續的Bug 修復和代碼更新，以降低企業對程式設計師（Programmer）的需求。

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據悉，Pitchfork最初成立於Google母公司Alphabet旗下的「X」研究部門，而現時已交由Google Labs負責該項目，並成為「AI Developer Assistance」部門的一部分。

藉機器學習訓練AI

根據內部文件顯示，Pitchfork的目的是利用機器學習（ML），訓練AI編寫代碼，並進行自我修復和更新。因此研究人員會讓Pitchfork先學習編程風格，然後根據所學內容編寫新代碼。

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Google表示，Pitchfork團隊正在與公司的研究團隊密切合作，探索不同的用例，以幫助更多開發者採用，從而減少人類編寫和更新代碼的需要，同時保持代碼質量。

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責任編輯：陳卓賢