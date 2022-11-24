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【汽車股】吉利否認明年將部分車型加價　此前有傳加幅介乎2000至6000元人幣不等​​​​​​​

股市 14:31 2022/11/24

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【汽車股】吉利否認明年將部分車型加價　此前有傳加幅介乎2000至6000元人幣不等​​​​​​​

據內媒報道，吉利否認明年對部分車型加價，表示目前吉利對新能源產品未進行價格調整，並將以更高品質的產品和服務回饋用戶的信任和期待。不過，公司卻補充，明年國家補貼退出以及原材料價格上漲，對新能源汽車的銷售可能會帶來影響。

吉利跌0.5%，報9.97元。

早前有消息指，繼昨天比亞迪 （01211） 宣布旗下車型加價後，吉利 （00175） 宣布旗下吉利汽車、幾何汽車、睿藍汽車迎來加價，加幅介乎2000至6000元人民幣不等，具體車型的調價通知將另行發布，而明年1月1日之前付定金簽約的客戶不受此次調價影響。

當時，有指是吉利次加價的原因是汽車購置稅補貼政策將於今年底終止，在此之後上牌的車輛國家將不再給予補貼（現有補貼額度：插電混合動力車4800元/台、純電動車12600元/台，燃油車半稅補貼）。同時，下半年以來，電池主要原材料價格大幅上漲所致。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

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編輯：姚卓然

吉利汽車（00175） 港股 汽車股 補貼 汽車

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