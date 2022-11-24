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【烏克蘭戰爭】俄轟炸致烏多地失電力 醫院遇襲致1嬰死

環球政治 11:06 2022/11/24

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俄羅斯近日接連多次轟炸烏克蘭能源設施，並於周三（23日）發起新一輪襲擊。烏克蘭表示，全國多數民眾被告無電用，鄰國摩爾多瓦亦受衝擊。同時，多個民用基建亦聲稱被襲，導致一名初生嬰兒在內多人死亡。總統澤連斯基促請聯合國，採取行動阻止俄國繼續轟炸。

【烏克蘭戰爭】烏電力供應不樂觀 冬季面臨重大挑戰 【下一頁】

烏克蘭軍方表示，俄軍周三共向烏國全境發射70枚巡航導彈，攻擊多個民用基建包括能源設備，當中烏軍成功攔截51枚。首都基輔有超過30枚導彈來襲，軍方攔截21枚，但有一枚避過並擊中一幢住宅，導致最少3人死亡。

能源部表示，烏克蘭大多數民眾被切斷電力供應。政府官員透露，基輔及多個地區因俄軍襲擊被迫斷開電網連接。基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）表示，全市亦失去食水供應，現時食水及供暖儲備只夠住宅用至周四（24日）早上。

南部扎波羅熱地區（Zaporizhzhia）的一間醫院同日亦被俄軍擊中，導致婦產科病房內一名剛出生兩日嬰兒死亡。

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約翰遜踢爆 德法意三國不想理烏克蘭遭俄入侵 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日視像出席聯合國安全理事會會議時表明，促請採取行動阻止俄羅斯繼續攻擊烏克蘭的重要基建。澤連斯基指多處民用基建如醫院﹑學校及住宅區等成為目標，批評行動是俄式恐襲。

澤連斯基要求俄羅斯被褫奪安理會投票權，不能參與任何與烏克蘭相關的投票，強調聯合國不應被國際恐怖份子脅持。澤連斯基表明，烏克蘭希望各國對周三發生的俄軍襲擊作出確實回應。

摩爾多瓦亦受俄軍轟炸影響，一度全國多地斷電。副總理Andrei Spinu及後表明，北部多數地區已恢復電力。負責中部及南部電力供應的能源企業Premier Energy亦表示，已回復90%電力供應。

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責任編輯：吳漢培

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