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世衛警告4000萬兒童受麻疹威脅 因新冠疫情無接種疫苗

環球社會熱點 10:55 2022/11/24

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世界衛生組織（WHO）與美國疾控中心（CDC）周三（23日）警告，新冠肺炎疫情影響下，全球有4,000萬兒童未能接種麻疹疫苗，正面對麻疹的嚴峻威脅。

【新冠疫苗】二價版更有效防Omircon 18至49歲保護力更好 【下一頁】

WHO與CDC發表聯合報告，提到由於新冠疫情限制，多國的麻疹疫苗接種活動均受阻。全球的預防麻疹疫苗覆蓋率，由2019年的86%急跌至81%，創2008年以來最低水平。

報告指全球目前有近4,000萬兒童錯過接種首劑或次劑麻疹疫苗的機會，極容易受到日趨嚴重的麻疹威脅影響。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為新冠疫情帶來矛盾的局面，當全球大批生産新冠疫苗及展開有史以來最大規模的接種計劃，針對麻疹等致命疾病的常規疫苗接種計劃就會嚴重中斷，數以百萬計兒童錯過接種這些疫苗的良機。

CDC主任華倫斯基（Rochelle Walensky）表示，免疫力不足和易患麻疹的兒童人數創歷史新高，反映他們的免疫系統在新冠疫情期間遭受嚴重破壞。

專家憂美國冬季恐受「三重流行病」夾撃 加州醫院加設帳篷診治 【下一頁】

全球去年一共錄得約900萬宗麻疹個案，其中有12.8萬人死亡。印度、索馬里、也門、津巴布韋、尼日利亞、利比里亞、巴基斯坦、埃塞俄比亞、阿富汗和剛果，為全球麻疹感染及死亡個案最多的十大國家。

WHO指過去20年間，麻疹疫苗接種計劃於全球成功避免5,600萬人因感染麻疹而死亡。

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責任編輯：鄭錦玲

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