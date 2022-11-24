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【加密貨幣】紐約州新法禁挖礦兩年　防礦商使用化石燃料發電廠

科技 11:00 2022/11/24

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Kathy Hochul指出，礦商如果要挖礦，選址則需要臨近像水力發電廠等再生能源的發電設施。（法新社）

加密貨幣挖礦是利用電腦的運算能力，來解開複雜的數學方程式，過程需花費大量電力。紐約州州長Kathy Hochul日前簽署了一項加密幣新法令，暫停礦商挖礦兩年，以防止他們使用化石燃料發電廠，造成更多環境污染。

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Kathy Hochul表示，鑑於部份礦商為獲取低成本電力而未有使用公共電網，並重新啟用已關閉的石化燃料發電廠，結果造成嚴重環境污染。因此，新法令將防止不使用公共電網的礦商恢復使用石化燃料發電廠，但採用公共電網的礦商仍屬合法。

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此外，採用工作量證明（Proof-of-work）機制的礦商必須100%使用再生能源，否則禁止擴大營運規模或更新許可證。

Kathy Hochul指出，礦商如果要挖礦，選址則需要臨近像水力發電廠等再生能源的發電設施。她又強調，她將確保紐約州繼續作為金融創新中心的同時，也會不斷採取各種重要手段，把保護環境列為優先任務。

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責任編輯：陳卓賢

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