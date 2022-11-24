  • 22°C
香港時間 : 20221124日 (週四) 11:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動｜內房】碧桂園獲郵儲行500億元授信　內房爆升、李克強：保交樓專項借款盡快落實

股市 10:36 2022/11/24

分享：

分享：

【異動｜內房】龍湖碧桂園齊升逾一成　國常會稱將適時降準

內房股再度衝高，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 齊升逾11%。物管股更是大彈，融創服務 （01516） 升18%，時代鄰里 （09928） 升12.5%，旭輝永升 （01995） 及雅生活 （03319） 亦升近一成。

內地傳媒引述指，碧桂園於11月24日與郵儲銀行 （01658） 簽約，建立長期戰略合作關係，郵儲行並會為碧桂園提供最多500億人民幣意向性授信額度，授信範圍可用於房地產開發貸款、併購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等。

報道指，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。

李克強：加強支持民企發債　適時適度降準

由中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議表明，會加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。會議又提到，要落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

另外，內地推出金融16條措施支持房地產市場，同時又推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃。

相關文章：

【內房危機】中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年

【內房危機】中行、工行據報與內房簽銀企合作　中行將為萬科提供不超過1000億元人民幣意向性授信額度

【內房危機】人行擬推2000億人幣「保交樓」貸款支持計劃　「金融機構不能過度避險」

編輯：姚卓然

港股 中國市場 降準 內地物業 融創服務（01516） 時代鄰里（09928） 貨幣政策 物業管理股 碧桂園（02007）

上一篇文章

【聖誕市集】K11 ATELIER King’s Road首辦特色市集　包括得獎希臘咖啡品牌Coffee Island

下一篇文章

【ET開市直擊】港股終止5連跌有冇力彈？小米績後策略部署（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】西班牙大炒哥斯達黎加7比零　日本反勝德國2比1　一文看清世界盃賽果
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升85點　滙豐ADR越46關　李克強主持國常會：適時降準（不斷更新）
【美股收市】3個月美元拆息創海嘯後高　議息記錄暗示放慢加息　納指漲1%　道指升95點
【美股收市】3個月美元拆息創海嘯後高　議息記錄暗示放慢加息　納指漲1%　道指升95點
【FTX爆煲】FTX案首次上庭　律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了　Sam Bankman-Fried管治水平史上未見
【FTX爆煲】FTX案首次上庭　律師：FTX資產要麼被盜，要麼遺失了　Sam Bankman-Fried管治水平史上未見
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
【Morning精點】施永青：若樓價跌逾兩成足以形成金融風險　世紀病毒致命率50%無預防疫苗、世衞緊急呼籲準備應對
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
【領展823】領展發行五年期定息4.5厘可轉換債券、初步換股價61.92元　股價曾跌6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款