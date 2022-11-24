【異動｜內房】碧桂園獲郵儲行500億元授信　內房爆升、李克強：保交樓專項借款盡快落實

▲ 【異動｜內房】龍湖碧桂園齊升逾一成 國常會稱將適時降準

內房股再度衝高，龍湖 （00960） 、碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 齊升逾11%。物管股更是大彈，融創服務 （01516） 升18%，時代鄰里 （09928） 升12.5%，旭輝永升 （01995） 及雅生活 （03319） 亦升近一成。

內地傳媒引述指，碧桂園於11月24日與郵儲銀行 （01658） 簽約，建立長期戰略合作關係，郵儲行並會為碧桂園提供最多500億人民幣意向性授信額度，授信範圍可用於房地產開發貸款、併購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等。

報道指，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。

李克強：加強支持民企發債 適時適度降準

由中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議表明，會加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。會議又提到，要 落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

另外，內地推出金融16條措施支持房地產市場，同時又推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃。

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編輯：姚卓然