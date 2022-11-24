▲ 【異動｜內房】國有銀行承諾放貸逾2700億人幣、碧桂園萬科獲千億額度 內房爆升、李克強：保交樓借款盡快落實

國有銀行連環公布向內房民企承諾借貸，至少5家銀行同日公布逾2700億元人民幣授信額度，當中碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 獲得逾1000億元授信額。內房股再衝高，碧桂園、龍湖 （00960） 、旭輝 （00884） 曾升逾一成，接近午市時升幅收窄到7%至9%。

物管股跟隨大升，融創服務 （01516） 曾升逾兩成，時代鄰里 （09928） 、旭輝永升 （01995） 及雅生活 （03319） 都一度升約一成，但與內房發展商股份一樣，於午市收市前升幅收窄。

內地傳媒引述指，碧桂園於11月24日與郵儲銀行 （01658） 簽約，建立長期戰略合作關係，郵儲行並會為碧桂園提供最多500億人民幣意向性授信額度，授信範圍可用於房地產開發貸款、併購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等。

報道指，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。

銀行 授信額度（元人民幣） 獲額度發展商 交行 （03328） 1200億 萬科、美的置業 中行 （03988） 1000億 萬科 郵儲行 （01658） 500億 碧桂園 農行 （01288） 未有披露 中海外、華潤置地、萬科、龍湖、金地 工行 （1398） 數以百億 龍湖、碧桂園

李克強：加強支持民企發債 適時適度降準

由中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議表明，會加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。會議又提到，要 落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

另外，內地推出金融16條措施支持房地產市場，同時又推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃。

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編輯：姚卓然