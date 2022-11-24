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【內房危機】工行向12內房提供逾6500億融資支持、國有銀行單日批近萬億　碧桂園發力升兩成、李克強：保交樓借款盡快落實

股市 16:33 2022/11/24

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【異動｜內房】國有銀行承諾放貸逾2700億人幣、碧桂園萬科獲千億額度　內房爆升、李克強：保交樓借款盡快落實

國有銀行連環公布向內房民企承諾借貸，截至今日下午4時20分，已有至少5家銀行同日公布逾9250億元（人民幣，下同）授信額度，其中，工行 （01398） 將向12家內房提供6550億元融資支持，涉及碧桂園 （02007） 、萬科 （02202） 等。內房股尾市再度發力，碧桂園全日大升兩成，以接近日內高位2.83港元收市，升20.4%，成交逾31億港元。

龍湖 （00960） 升12%、旭輝 （00884） 抽升18%，萬科尾市升幅也擴大至8.4%。

物管股跟隨大升，融創服務 （01516） 曾升逾兩成，時代鄰里 （09928） 、旭輝永升 （01995） 及雅生活 （03319） 都升約一成。

內媒在收市後引述消息指，工商銀行與萬科、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業、金輝集團等12家全國性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達6550億元。根據合作協議，工商銀行將圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目併購融資、租賃住房融資、保函置換預售監管資金、債券承銷與投資等業務領域，與相關房企集團開展全方位合作，滿足企業合理融資需求。

內地傳媒引述指，碧桂園於11月24日與郵儲銀行 （01658） 簽約，建立長期戰略合作關係，郵儲行並會為碧桂園提供最多500億人民幣意向性授信額度，授信範圍可用於房地產開發貸款、併購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等。

報道指，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持，總額達到1000億元。

銀行 授信額度（元人民幣） 獲額度發展商
交行 （03328） 1200億 萬科、美的置業
中行 （03988） 1000億 萬科
郵儲行 （01658） 500億 碧桂園
農行 （01288） 未有披露 中海外、華潤置地、萬科、龍湖、金地
工行 （01398） 6550億 龍湖、碧桂園、萬科、金地、綠城集團、美的置業、金輝等12間房企

李克強：加強支持民企發債　適時適度降準

由中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議表明，會加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕。會議又提到，要落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，促進房地產市場健康發展。

另外，內地推出金融16條措施支持房地產市場，同時又推出2000億元「保交樓」貸款支持計劃。

【ET財智Talk】樓市何時止跌回升？ 星展丘卓文剖析息口非影響樓價最重要的因素

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【內房危機】中國推金融16條措施支持房地產市場、貸款可展期1年

【內房危機】中行、工行據報與內房簽銀企合作　中行將為萬科提供不超過1000億元人民幣意向性授信額度

【內房危機】人行擬推2000億人幣「保交樓」貸款支持計劃　「金融機構不能過度避險」

編輯：姚卓然

港股 中國市場 降準 內地物業 融創服務（01516） 時代鄰里（09928） 貨幣政策 物業管理股 碧桂園（02007）

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