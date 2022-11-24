【聯繫匯率】對沖基金大鱷Bill Ackman：持有大量沽空港元倉位　「港元與美元脫鉤只是時間問題」　金管局這樣回應（第二版）

▲ 【聯繫匯率】對沖基金大鱷Bill Ackman：持有大量沽空港元倉位 「港元與美元脫鉤只是時間問題」

著名對沖基金經理Bill Ackman在社交平台Twitter表示，他已通過看跌期權持有大量沽空港元倉盤。他認為，聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鉤只是時間問題。其後，金管局回應指，大多數質疑是對聯繫匯率的誤解，或基於自己的基金倉位，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。

”In light of the US/China decoupling of recent years， we find it particularly surprising， almost embarrassing， for China to continue to peg the HK dollar to the U.S. dollar." 「鑑於近年中美之間的脫鉤，我們發現中國繼續將港元與美元掛鉤，這尤其令人驚訝，幾乎令人尷尬。」

他隨後再度發文，質疑聯繫匯率功用，指如果中國是強大且獨立的主權國，為何仍需港元與美元掛鉤。

This is a very thoughtful piece and I agree. We have a large notional short position against the Hong Kong dollar through the ownership of put options. The peg no longer makes sense for Hong Kong and it is only a matter of time before it breaks. https：//t.co/efp62TuB03 — Bill Ackman （@BillAckman） November 24， 2022

Bill Ackman旗下的管理的旗艦基金Pershing Square，今年賺近20億美元，自2020年疫情爆發以來，阿克曼通過沽空賺取大約52億美元，於2019年回報率則達58.1%。

金管局：大多質疑是對聯繫匯率的誤解

及後，香港金管局在回應Bill Ackman評論的聲明中表示，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑。這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金倉位，而金管局對個人觀點不作評論。

（第二版加入金管局回應）

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編輯：伍鍵文