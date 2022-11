【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）

對沖基金經理Bill Ackman在社交平台Twitter表示,已通過認沽期權持有大量港元空倉。與之前看淡港元將與美元脫鈎的基金經理Kyle Bass不同,Ackman並非以為港元銀行總結餘減少,會令港元基礎受動搖,Ackman反而認為,聯繫匯率對香港不再有意義,港元與美元脫鈎只是時間問題。

近月屢重申聯匯制度穩回的金管局其後回應指,質疑聯繫匯率的投資者,大多數是出於誤解或基於自己倉位,重申香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。

Ackman在社交平台帖文稱:

”In light of the US/China decoupling of recent years, we find it particularly surprising, almost embarrassing, for China to continue to peg the HK dollar to the U.S. dollar."

他隨後再度發文,質疑聯繫匯率功用,指如果中國是強大且獨立的主權國,為何仍需港元與美元掛鈎。

This is a very thoughtful piece and I agree. We have a large notional short position against the Hong Kong dollar through the ownership of put options. The peg no longer makes sense for Hong Kong and it is only a matter of time before it breaks. https://t.co/efp62TuB03