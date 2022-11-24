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【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）

宏觀解讀 15:26 2022/11/24

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【聯繫匯率】對沖基金大鱷Bill Ackman：持有大量沽空港元倉位　「港元與美元脫鉤只是時間問題」

對沖基金經理Bill Ackman在社交平台Twitter表示，已通過認沽期權持有大量港元空倉。與之前看淡港元將與美元脫鈎的基金經理Kyle Bass不同，Ackman並非以為港元銀行總結餘減少，會令港元基礎受動搖，Ackman反而認為，聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。

近月屢重申聯匯制度穩回的金管局其後回應指，質疑聯繫匯率的投資者，大多數是出於誤解或基於自己倉位，重申香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。

Ackman在社交平台帖文稱：

”In light of the US/China decoupling of recent years， we find it particularly surprising， almost embarrassing， for China to continue to peg the HK dollar to the U.S. dollar." 

鑑於近年中國和美國關係脫鈎，我們認為中國繼續容許港元與美元掛鈎，不單令人驚訝，亦令中國尷尬。

他隨後再度發文，質疑聯繫匯率功用，指如果中國是強大且獨立的主權國，為何仍需港元與美元掛鈎。

SEC文件揭Kyle Bass獲班農、郭文貴資金支持 博聯匯制度崩潰幾輸清光，可見【下一頁】

Ackman 非第一次博聯匯脫鈎　10年前看法完全相左

Ackman旗下的管理的旗艦基金Pershing Square，今年賺近20億美元，自2020年疫情爆發以來，Ackman通過沽空賺取大約52億美元，於2019年回報率則達58.1%。

參考過去資料，Ackman於2011年至12年期間也曾公開表示，正部署倉位博取港元與美元匯率脫鈎，但與目前持有港元空倉不同，當時他公開表示，持有大量港元長倉。

Ackman當時稱，在人民幣不斷升值、美元正處於近代低位的背景下，香港當局有機會更改聯匯機制，令港元明顯升值，而且作出決定前不會讓市場知道。

時任行政長官曾蔭權曾反駁，香港無意更改聯匯制度，稱Ackman的押注將會損手收場。至今，香港維持與美元的聯匯制度不變，而明年將是香港訂立聯匯制度40年。

金管局：大多質疑是對聯繫匯率的誤解

香港金管局在回應Bill Ackman評論的聲明中表示，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑。這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金倉位，而金管局對個人觀點不作評論。

財政司司長陳茂波月初出席國際金融領袖投資峰會重申，港元匯率制度堅固，並不點名批評有美資基金近年賭聯匯脫鈎而虧損。市場普遍解讀，陳茂波所暗示的是Kyle Bass 。

陳茂波：與港元對賭必定會輸、「你可向美國某些對沖基金經理核實我的說法」，可見【下一頁】

（第二版加入金管局回應；第三版加入Ackman以往對港元言論）

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編輯：伍鍵文、麥德銘

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