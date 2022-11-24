【聯繫匯率】對沖基金大鱷Ackman：持大量港元空倉博脫鈎　10年前曾「調轉炒」損手、金管局批誤解（第三版）

▲ 【聯繫匯率】對沖基金大鱷Bill Ackman：持有大量沽空港元倉位 「港元與美元脫鉤只是時間問題」

對沖基金經理Bill Ackman在社交平台Twitter表示，已通過認沽期權持有大量港元空倉。與之前看淡港元將與美元脫鈎的基金經理Kyle Bass不同，Ackman並非以為港元銀行總結餘減少，會令港元基礎受動搖，Ackman反而認為，聯繫匯率對香港不再有意義，港元與美元脫鈎只是時間問題。

近月屢重申聯匯制度穩回的金管局其後回應指，質疑聯繫匯率的投資者，大多數是出於誤解或基於自己倉位，重申香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。

Ackman在社交平台帖文稱：

”In light of the US/China decoupling of recent years， we find it particularly surprising， almost embarrassing， for China to continue to peg the HK dollar to the U.S. dollar." 鑑於近年中國和美國關係脫鈎，我們認為中國繼續容許港元與美元掛鈎，不單令人驚訝，亦令中國尷尬。

他隨後再度發文，質疑聯繫匯率功用，指如果中國是強大且獨立的主權國，為何仍需港元與美元掛鈎。

This is a very thoughtful piece and I agree. We have a large notional short position against the Hong Kong dollar through the ownership of put options. The peg no longer makes sense for Hong Kong and it is only a matter of time before it breaks. https：//t.co/efp62TuB03 — Bill Ackman （@BillAckman） November 24， 2022

Ackman 非第一次博聯匯脫鈎 10年前看法完全相左

Ackman旗下的管理的旗艦基金Pershing Square，今年賺近20億美元，自2020年疫情爆發以來，Ackman通過沽空賺取大約52億美元，於2019年回報率則達58.1%。

參考過去資料，Ackman於2011年至12年期間也曾公開表示，正部署倉位博取港元與美元匯率脫鈎，但與目前持有港元空倉不同，當時他公開表示，持有大量港元長倉。

Ackman當時稱，在人民幣不斷升值、美元正處於近代低位的背景下，香港當局有機會更改聯匯機制，令港元明顯升值，而且作出決定前不會讓市場知道。

時任行政長官曾蔭權曾反駁，香港無意更改聯匯制度，稱Ackman的押注將會損手收場。至今，香港維持與美元的聯匯制度不變，而明年將是香港訂立聯匯制度40年。

金管局：大多質疑是對聯繫匯率的誤解

香港金管局在回應Bill Ackman評論的聲明中表示，香港既不需要也無意改變聯繫匯率制度。在運行近40年後，面對大規模資金流動，聯繫匯率制度運作良好。就個別市場參與者不時對聯繫匯率制度表示質疑。這些言論大多是基於對制度的誤解，或基於自己的基金倉位，而金管局對個人觀點不作評論。

財政司司長陳茂波月初出席國際金融領袖投資峰會重申，港元匯率制度堅固，並不點名批評有美資基金近年賭聯匯脫鈎而虧損。市場普遍解讀，陳茂波所暗示的是Kyle Bass 。

（第二版加入金管局回應；第三版加入Ackman以往對港元言論）

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編輯：伍鍵文、麥德銘