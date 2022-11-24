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【新股IPO】凌雄科技2436全日升3%　行政總裁：看好內地IT設備回收滲透率提高

新股IPO 16:30 2022/11/24

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【新股IPO】凌雄科技2436今日首日掛牌

內地翻新IT設備經銷商凌雄科技 （02436） 今日首日掛牌，開報7.9元，較招股價7.6元，高0.3元或3.9%。凌雄科技早上曾低見7.11元，午後回升，全日升2.6%至7.8元，每手300股帳面賺60元。

凌雄科技行政總裁胡祚雄指，IT回收業務行業屬「高度分散」行業，目前中國市場滲透率約5%，美國約50%，相信當內地市場滲透率提高後，回收業務佔集團收入貢獻的比例將超越訂閱服務。他表示，目前回收業務收入貢獻約為30%。

凌雄科技指出，每項回收項目約可為客戶節省96%的單次投入資金，減低企業在市場不明朗下對固定資產的投入。

凌雄科技：戰投股東可助吸納客戶

凌雄科技股東包括京東 （09618） 、騰訊 （00700） 及聯想 （00992） 大型科技公司，集團總裁華寶城稱，戰投股東可強化公司業務、供應鏈、金融、倉庫及物流、降低獲客成本，當中京東具800萬企業客戶，有助集團吸納客戶。

在網絡數據安全方面，胡祚雄指，公司設備由廠房生產，並具有回收大型互聯網公司及雲服務經驗，不擔心安全性有隱憂。

近月新股市況較弱，胡祚雄稱，看好香港資本市場及融資工具，現時市場波動因素很多，長遠對本地的國際資本市場有信心。

凌雄科技超額認購5.16倍，集資淨額3.37億元，一手中籤率30%。

【新股IPO】凌雄科技2436下限7.6元定價　超購5.16倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【鋰電股】贛鋒鋰業：擬籌劃分拆贛鋒鋰電深交所上市

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責任編輯︰宋佩恩

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港股 IPO 凌雄科技（02436）

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