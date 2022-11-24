【港股市況】滙豐ADR較港高近2%　恒指黑期升約160點、道指期貨升58點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約122點，恒指料開報17645點。滙豐 （00005） ADR折合報46.08元，較港收市價高0.88元或近2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.72元，較港收市價高1.72元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.72元，較港收市價高1.32元或1.7%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：43】齊合環保 （00976） 今早復牌。

【08：43】金侖 （01783） 開市前公布短暫停牌。

【08：38】小米 （01810） ADR較港低0.4%。小米第三季營收704.73億元人民幣，按年跌9.7%，好過預期的701.62億元人民幣；列賬虧損14.76億元人民幣；經調整淨利21.17億元人民幣，按年跌59.1%，好過預期的19.86億元人民幣。

【小米季績】小米第3季營收跌9.7% 經調整淨利21.17億人幣勝預期

【小米季績】小米總裁王翔：庫存水平料明年初回復健康水平 內地疫情影響可控

【08：34】【復星系】復星據報擬出售阿里巴巴旗下菜鳥物流股權 套現10億美元

【08：32】恒指黑期升約160點，報17691點，道指期貨升58點，報34269點。

【08：16】【石油股】中海油據報擬售美國資產 套現20億美元

【07：47】【電子煙】思摩爾委任王鑫為公司執行董事 即日起生效

【07：45】港股ADR收報17645點，升122點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.08元，較港收市價高0.88元或近2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.72元，較港收市價高1.72元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.72元，較港收市價高1.32元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局發表的11月初議息記錄顯示，多數決策官員認同在未來放緩加息步伐。美滙指數應聲跌，道指最多升163點，收升95點，報34194點；標指升23點，報4027點；納指升110點或0.99%，報11285點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

責任編輯︰梁浩碩