【港股市況】滙豐ADR較港高近2%　恒指黑期升約160點、道指期貨升58點（不斷更新）

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【ET開市直擊】港股終止5連跌有冇力彈？小米績後策略部署（歡迎觀眾問股）
港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約122點，恒指料開報17645點。滙豐 （00005） ADR折合報46.08元，較港收市價高0.88元或近2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.72元，較港收市價高1.72元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.72元，較港收市價高1.32元或1.7%。
【08：43】齊合環保 （00976） 今早復牌。
【08：43】金侖 （01783） 開市前公布短暫停牌。
【08：38】小米 （01810） ADR較港低0.4%。小米第三季營收704.73億元人民幣，按年跌9.7%，好過預期的701.62億元人民幣；列賬虧損14.76億元人民幣；經調整淨利21.17億元人民幣，按年跌59.1%，好過預期的19.86億元人民幣。
【小米季績】小米第3季營收跌9.7% 經調整淨利21.17億人幣勝預期
【小米季績】小米總裁王翔：庫存水平料明年初回復健康水平 內地疫情影響可控
【08：34】【復星系】復星據報擬出售阿里巴巴旗下菜鳥物流股權 套現10億美元
【08：32】恒指黑期升約160點，報17691點，道指期貨升58點，報34269點。
【08：16】【石油股】中海油據報擬售美國資產 套現20億美元
【07：47】【電子煙】思摩爾委任王鑫為公司執行董事 即日起生效
【07：45】港股ADR收報17645點，升122點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報46.08元，較港收市價高0.88元或近2%。騰訊 （00700） ADR折合報283.72元，較港收市價高1.72元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報76.72元，較港收市價高1.32元或1.7%。
【07：30】聯儲局發表的11月初議息記錄顯示，多數決策官員認同在未來放緩加息步伐。美滙指數應聲跌，道指最多升163點，收升95點，報34194點；標指升23點，報4027點；納指升110點或0.99%，報11285點。
責任編輯︰梁浩碩